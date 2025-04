Di Lorenzo e il retroscena su Kvaratskhelia: “Gli ho mandato un messaggio e…”

Il capitano del Napoli a cuore aperto sul suo ex compagno: il retroscena suscita la curiosità dei tifosi azzurri

Il Napoli vive un momento carico di energia e ambizione. Una mentalità nuova e uno spirito di gruppo che si riflette anche nei piccoli gesti fuori dal campo come le parole di quest’oggi di Giovanni Di Lorenzo, il capitano silenzioso, sempre concreto, sempre presente.

Intervistato ai microfoni di Radio CRC, il difensore azzurro ha svelato un dettaglio personale che riguarda uno dei suoi compagni più amati dai tifosi: Khvicha Kvaratskhelia.

Di Lorenzo e il retroscena su Kvaratskhelia

Un retroscena semplice, ma che dice tanto:

“Gli ho mandato un messaggio, gli auguro di vincere la Champions.”

“L’ho visto ieri. È davvero un calciatore straordinario, ma prima ancora è una persona a cui sono molto legato”.

Parole genuine, che non cercano effetto ma che lo generano da sole. Perché, nel calcio dei riflettori, esiste ancora lo spogliatoio vero. Quello in cui un messaggio, un augurio, una frase sincera contano più di cento like.

Il legame degli eroi del terzo scudetto

Kvara, in questi giorni impegnato su un palcoscenico europeo importante, ha lasciato un vuoto che si sente. Ma Di Lorenzo dimostra che anche da lontano, il legame tra compagni resta saldo.

Non servono gesti plateali: basta un telefono, un cuore autentico e la voglia di far sapere a un fratello di squadra che Napoli tifa per lui. Sempre.