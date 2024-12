Napoli calcio ultimissime – Il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis prende la parola nel corso della cena di Natale, che si sta tenendo questa sera a Pietrarsa.

Le ultimissime novità per quanto riguarda il Napoli calcio non sono delle più esultanti: l’infortunio di Alessandro Buongiorno (qui per tutti i dettagli) è sicuramente una mazzata per Antonio Conte, ma anche per tutto l’ambiente partenopeo, che dovrà fare a meno di uno dei suoi più grandi beniamini per almeno un mese. Contro il Genoa, dunque, si scalda uno tra Juan Jesus e Rafa Marin per prendere il posto dell’ex Torino, in attesa che sia poi il mercato a dare soluzioni ulteriori all’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

Questa sera, però, la squadra si è concessa alcuni momenti di relax, in occasione della cena di Natale che si sta tenendo in questi istanti a Pietrarsa. Tantissimi gli invitati, oltre alla squadra e alla dirigenza, con molti ospiti d’onore che hanno presenziato questa sera. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha preso la parola nel corso della serata, tenendo un discorso nel quale ha avuto modo di parlare anche della scorsa stagione.

“Stiamo cercando di riportare Napoli alla sua realtà unica oltre a quello che stiamo facendo con il calcio, dove per anni siamo stati gli unici a giocare sempre in Europa. Poi c’è stato un anno disgraziato e vabbè… questo è un capitolo che riprenderò quando l’avrò digerito”.

Nel corso della cena di Natale a Pietrarsa, il presidente del Napoli calcio Aurelio De Laurentiis ha parlato nelle ultimissime ore, ringraziando tutti i presenti.

Una menzione particolare è stata fatta al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e al sindaco della Regione Campania, sottolineando quello che è il percorso che si sta facendo a livello calcistico e istituzionale per la crescita della città e di tutto il territorio regionale. Tra le altre cose, anche un riferimento alla location suggestiva, ritenendosi onorato di aver scelto Pietrarsa, uno dei simboli di tutto il territorio dal punto di vista storico.

Durante la serata, diversi sono stati gli interventi da parte delle varie guest star presenti, che hanno contribuito a rendere ancor più singolare il consueto appuntamento di Natale, che quest’anno si sta tenendo in una location inedita.