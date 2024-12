Napoli Calcio Notizie – Brutto infortunio in allenamento per il titolare di Antonio Conte: ecco come sta e cosa è successo

Non è una bella giornata per il mondo del calcio Napoli e a confermarlo sono le ultime notizie riguardanti le condizioni del difensore titolare di Antonio Conte. Infatti, Alessandro Buongiorno è stato vittima di un beffardo infortunio in allenamento a Castel Volturno, in preparazione del prossimo match.

Stando a quanto confermato dalla nota ufficiale diffusa dal club azzurro, il centrale della Nazionale è caduto in allenamento e ha riportato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Da domani il giocatore ex Toro comincerà la riabilitazione.

Finisce così il 2024 di Buongiorno, che a causa dell’infortunio salterà la trasferta contro il Genoa e anche la partita col Venezia. Ci si rivede direttamente all’anno nuovo. Al suo posto, ci sarà spazio a Juan Jesus, che affiancherà Rrahmani.

Infortunio Buongiorno, i tempi di recupero e la data del rientro

Il 16 dicembre 2024 difficilmente se lo dimenticherà Alessandro Buongiorno. In una giornata che sarebbe dovuta concludersi con la consueta cena di Natale, il giocatore si è procurato un brutto infortunio in allenamento. Il Napoli fa sapere che l’atleta è stato sottoposto già ai primi esami e la diagnosi non è per nulla positiva.

Il difensore del Napoli, stando a quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, potrebbe restare out per circa un mese. Salterà gli ultimi match del 2024 e rientrerà solo a disposizione solo a fine gennaio 2025 o per i primi di febbraio. Impossibile sperare in un recupero lampo per la partita al Franchi contro la Fiorentina in programma i 5 gennaio. Salterà anche il delicato incontro Atalanta-Napoli, alla seconda giornata di ritorno di campionato. Le probabilità aumentano se pensiamo alle prime gare del secondo mese dell’anno. Chiaramente, tutto sarà più chiaro quando il giocatore comincerà la riabilitazione e bisognerà capire come risponderà il suo fisico all’infortunio subito.

Ad ogni modo, stop di almeno 30 giorni per una frattura che rimescolerà le carte della difesa azzurra. Buongiorno aveva trovato un grande equilibrio con Rrahmani e aveva offerto ottime prestazioni. D’altronde, è uno dei migliori difensori del campionato. Il suo infortunio permetterà a Conte di giocarsi altre carte. Juan Jesus indiziato principale a prendere il posto del suo compagno, ma occhio anche a Rafa Marin che scalpita per una chance dopo la sfortunata gara in Coppa Italia contro la Lazio.