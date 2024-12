Napoli Calcio – Ultimissime sul prossimo colpo del direttore sportivo Giovanni Manna: il trasferimento del giocatore prevede almeno una cessione.

A poche settimane dall’inizio della finestra di calciomercato invernale, il Napoli è a lavoro per rinforzare la rosa e guarda verso il futuro. L’obiettivo di gennaio sarà non rinforzare le avversarie e non indebolirsi. Conte non vuole fare nessun favore alle concorrenti azzurre. Allo stesso tempo, si programma anche la prossima stagione e si studiano ipotetiche soluzioni. Ecco le ultimissime notizie di mercato riguardanti il mondo del Calcio Napoli.

A causa della sola presenza in campionato, Antonio Conte non riesce a dare tanto spazio a tutta la rosa. Qualcuno è scontento; qualcun altro vorrebbe giocare di più; c’è chi proverà a cambiare aria sin da subito e chi solo a fine stagione. Attualmente le gerarchie sembrano piuttosto chiare. Specialmente in attacco, dove Lukaku è il titolare e Simeone il suo vice; Kvaratskhelia è la prima scelta a sinistra, mentre Neres è l’uomo jolly che può sostituirlo e giocare anche a destra; sull’altra fascia c’è l’inamovibile Politano e Ngonge il suo diretto sostituto. Nel tridente non si trova lo spazio adeguato per Raspadori, che in ogni caso viene utilizzato a gara in corso come sottopunta. Ma in vista di gennaio o prossima stagione, sembrerebbero non esserci dubbi sul suo addio.

Calciomercato Napoli, via Simeone e Raspadori: ecco chi sarà il nuovo centravanti

Stando a quanto confermato da Daniele Longo su Calciomercato.com, il direttore sportivo Manna avrebbe praticamente portato in stato avanzato la trattativa per l’attaccante Ange-Yoan Bonny. Il centravanti francese del Parma sta disputando una buona stagione e potrebbe diventare il vice Lukaku dell’anno prossimo.

Infatti, il giornalista sostiene che Simeone e Raspadori lasceranno il Napoli a fine stagione e il ds ha già messo le mani sull’attaccante dei Ducali. Costerà circa 20 milioni di euro. Sul portale di Calciomercato.com si legge:

“Il club azzurro conta di chiudere presto per Bonny. Ha praticamente prenotato l’acquisto per la prossima estate”

Inoltre, Longo fa il punto anche sul rinnovo di Alex Meret. Il portiere allungherà il suo contratto con gli azzurri fino al 2027 e forse nel nuovo accordo ci sarà l’opzione per prolungare fino al 2028. Insomma, Manna sta chiudendo anche gli affari in sospeso trascinati dall’estate. Il prossimo punto interrogativo da risolvere sarà evidentemente il contratto di Kvaratskhelia, visto che le parti sono ancora in trattativa per adeguare lo stipendio.