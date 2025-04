Napoli, ecco cosa sta chiedendo Conte alla squadra: il retroscena

Conte ha alcune richieste per i giocatori del Napoli.

Dopo aver battuto il Milan al Maradona, il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla gara di lunedì sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Questo match, visto anche la partita di oggi dell’Inter allo Stadio Tardini contro il Parma, può risultare fondamentale per la lotta al titolo di campione d’Italia.

Il Napoli, di fatto, deve assolutamente portare a casa i tre punti per cercare di non perdere ulteriore terreno dalla squadra agli ordini di Simone Inzaghi. Proprio per questo motivo, di fatto, Antonio Conte sta chiedendo alcune cose al suo gruppo.

Napoli, Conte ha chiesto ben tre cose alla squadra azzurra: le ultime

Come riportato dal ‘Mattino’, infatti, il tecnico salentino vuole dalla squadra azzurra ben tre caratteristiche: concentrazione, ferocia e determinazione. Antonio Conte, di fatto, non vuole mollare nulla per cercare di continuare a ‘rompere le scatole’ alll’Inter.

A dargli una mano, di fatto, ci sarà il gruppo che ha vinto lo scudetto due anni con Luciano Spalletti in panchina. Il primo passo, ovviamente, dovrà essere fatto lunedì prossimo allo Stadio Renato dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Anche se i rossoblù saranno davvero un ostacolo durissimo da superare, visto che hanno tutta la voglia di conservare l’attuale quarto posto.