Manna al Milan, cosa c’è di vero: la reazione del Napoli

Ecco alcuni aggiornamenti sul forte interesse del Milan per il direttore sportivo del Napoli: Giovanni Manna.

Il Napoli di Antonio Conte è in piena lotta per cercare di vincere il suo quarto scudetto. I partenopei, infatti, hanno solo tre punti di svantaggio dall’Inter capolista di Simone Inzaghi.

Anche se questo turno di campionato, almeno sulla carta, è favorevole ai nerazzurri. La ‘Beneamata’ giocherà quest’oggi in trasferta contro il Parma, mentre il Napoli lunedì sera in casa del Bologna. Tuttavia, oltre alle ‘semplici situazioni di campo’ , il club partenopeo è attento anche per quanto riguarda il futuro di Giovanni Manna.

Napoli, continua l’interesse del Milan per Giovanni Manna: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Milan sta monitorando anche il profilo del dirigente partenopeo per ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo rossonero. Anche l’intenzione di Giovanni Manna è quella di restare ancora al Napoli.

L’attuale direttore sportivo della squadra di Antonio Conte ha infatti in essere un lungo contratto con il club di proprietà di Aurelio De Laurentiis. Il Milan, dunque, dovrà cercare un altro dirigente per questo nuovo ingresso in società.