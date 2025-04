Dall’Ajax al Napoli, colpo a sorpresa: boom di calciomercato

Il Napoli giocherà lunedì sera contro il Bologna, ma prima ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Milan, è pronto per un’altra gara fondamentale. Il team partenopeo giocherà infatti lunedì sera allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

I rossoblù, ovviamente, saranno un durissimo ostacolo da superare, visto il grandissimo momento che stanno vivendo. Basta pensare solo all’attuale quarto posto e alla probabilissima finale di Coppa Italia. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘DAZN’, infatti, Giovanni Manna sta seguendo due giocatori per rinforzare le corsie esterne ed uno di questi è di proprietà dell’Ajax. Il calciatore in questione è Godts.

Mentre l’altro obiettivo del Napoli è Karetsas del Genk. Da sottolineare che, proprio come Dries Mertens, Godts è nato a Lovanio in Belgio. Oltre a Beukema, quindi, il club partenopeo vuole rinfozarsi in maniera importante il proprio reparto. La sensazione è che l’anno prossimo a Castel Volturno ci saranno tanti volti nuovi.

Come il Napoli sta costruendo il futuro: tra campo e mercato

Il progetto del Napoli, dunque, non si ferma al presente. Certo, la sfida contro il Bologna è dietro l’angolo, e Conte ha tutta l’intenzione di portare a casa i tre punti. Ma parallelamente, la società sta lavorando per costruire una rosa competitiva anche per le prossime stagioni. L’interesse per giocatori come Godts e Karetsas dimostra una strategia chiara, ovvero quella di puntare su giovani di talento da far crescere sotto la guida di un tecnico esperto come Conte.

Con un mix di esperienza e gioventù, gli azzurri potrebbero davvero tornare a sognare in grande, sia in Italia che in Europa. Intanto, i rumors della prossima sessione estiva di calciomercato del Napoli continuano a scaldare gli animi: ogni giorno che passa, la sensazione è che per la prossima stagione qualcosa di grosso stia bollendo in pentola.

In attesa di lunedì sera, i tifosi si dividono tra l’adrenalina per il match e le speranze per il futuro. Una cosa è certa: questo Napoli ha tutte le carte in regola per regalare emozioni, sul campo e fuori. Nel frattempo, però, l’attenzione di tutti è ovviamente rivolta verso lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna.