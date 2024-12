Infortunio Kvaratskhelia, novità sull’infortunio: la data del rientro

Ultimissime sull’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia: ecco quando rientrerà l’attaccante del Napoli dopo il problema al ginocchio

Durante la partita di campionato tra Napoli e Lazio, l’attaccante georgiano ha subito un contrasto con un difensore avversario. Quello che apparentemente sembrava poter essere solo un fastidio, un dolore passeggero, si è poi scoperto essere una distorsione al ginocchio. Ecco le ultimissime sul rientro in campo di Kvarastkhelia: ecco quando il Napoli potrà riaverlo a piena disposizione.

Il numero 77 azzurro ha già saltato l’impegno in trasferta contro l’Udinese, ma salterà sicuramente anche quello contro il Genoa valido per la 17a giornata di Serie A. Stando a quanto affermato sulle pagine della Repubblica edizione Napoli, Kvaratskhelia farà rientro direttamente ad anno nuovo. Infatti, a causa dell’infortunio non riuscirà a stringere i denti in vista dell’ultimo match dell’anno al Maradona in programma il 29 dicembre contro il Venezia.

Il Napoli non vuole rischiare e non ha intenzione di anticipare i tempi. Oltretutto, non c’è fretta. Su quella fascia giocherà Neres che si è ben distinto contro l’Udinese. Kvaratskhelia, dunque, tornerà a disposizione di Conte per Fiorentina-Napoli, in programma il 4 dicembre all’Artemio Franchi. La prima del 2025.