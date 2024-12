Il gesto di Zambo Anguissa non è passato inosservato: la dedica del centrocampista del Napoli ha commosso tutti!

Il Napoli torna alla vittoria e lo fa con una prova di forza sul campo di Udine. Dopo le sue sconfitte di fila contro la Lazio, che hanno portato all’eliminazione in Coppa Italia e alla perdita della vetta di Serie A, la squadra di Antonio Conte ha ritrovato il sorriso e i tre punti sul manto erboso del Bluenergy Stadium, imponendosi con il punteggio di 3-1 sull’Udinese di Runjaic. Un successo arrivato in remuntada, in seguito all’iniziale vantaggio bianconero con Thauvin.

Dopo un primo tempo non affatto convincente, la formazione di Antonio Conte nella ripresa ha deciso di fare proprio il match, cambiando radicalmente l’economica della gara. La rimonta azzurra è partita dal gol di Lukaku, rete che ha poi spinto gli azzurri a trovare la rete dell’1-2, arrivato su autogol di Lautaro Giannetti (scaturito da Neres), e dell’1-3 con Frank Zambo Anguissa. Proprio il centrocampista azzurro ha catturato la scena al momento del gol per la sua insolita esultanza.

Anguissa dedica il gol ad un piccolo tifoso: il motivo dietro all’esultanza

Zambo Anguissa è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Udinese-Napoli, non a caso la Lega di Serie A ha voluto premiarlo con il titolo di man of the match. A creare più curiosità, però, è stata l’esultanza del centrocampista partenopeo. Subito dopo la rete del tris azzurro, il calciatore si è avvicinato alle telecamere, mostrando con grande orgoglio uno dei suoi polsini con la scritta ‘Forza Daniele’.

Durante l’esultanza di squadra, Frank Zambo Anguissa ha prima indicato e poi baciato il polsino. Stando alle informazioni raccolte dal quotidiano ‘Il Mattino’, il messaggio del centrocampista ex Fulham era rivolto ad un piccolo tifoso del Napoli. Si tratta del giovanissimo Daniele, cuore azzurro alle prese con una malattia.

Il piccolo Daniele, nonostante la sua dura battaglia, non ha mai perso il sorriso, esternando più volte sui social network il suo immenso amore per i colori del Napoli. Un attaccamento ai colori azzurri che la società del presidente Aurelio De Laurentiis ha riconosciuto con tanto affetto e generosità già in passato.

Questa volta, però, Zambo Anguissa, calciatore dall’animo nobile ma dal temperamento di una roccia, ha voluto far sentire la propria vicinanza al piccolo Daniele dedicandogli gol ed esultanza. Il più alto degli onori nell’ambiente calcistico, un gesto che ha reso ancor più memorabile la prestazione di Frank Zambo Anguissa.