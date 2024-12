Udinese Napoli LIVE – Occasione ghiotta per Neres

Udinese Napoli LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: gli azzurri cercano il ritorno alla vittoria.

Una vittoria per ritornare sulla strada giusta: questo caratterizza l’animo dei tifosi, che attendono un segnale importante da parte dei propri beniamini dopo la doppia sconfitta contro la Lazio, tra Coppa Italia e Serie A. Le ultime notizie LIVE provenienti dal Bluenergy Stadium, dove alle ore 18:00 parte la sfida tra Udinese e Napoli, parlano di un gruppo che ha grande voglia di rivalsa, anche per dare un segnale di compattezza a tutto l’ambiente, evidentemente scosso in seguito al doppio passo falso.

A Udine, la presenza dei tifosi di fede azzurra è ben massiccia, nonostante il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i residenti della Regione Campania. La speranza è che i medesimi possano festeggiare i tre punti, nello stadio dove, nel maggio del 2023, la compagine partenopea festeggiava il terzo Scudetto della storia della società napoletana.

Udinese Napoli, il LIVE del match del Bluenergy Stadium

[PREMI F5 O SU AGGIORNA PAGINA PER SEGUIRE IN TEMPO REALE LA DIRETTA TESTUALE DELLA SFIDA TRA UDINESE E NAPOLI]

13′ – Risposta dell’Udinese: Buongiorno sbaglia lo stop e Thauvin parte in contropiede. Per fortuna del Napoli, il tentativo finisce alto.

9′ – Prima palla gol per il Napoli: azione manovrata per gli azzurri, con Di Lorenzo che cerca e trova Neres sull’altro palo: l’ex Benfica spara largo a sinistra.

8′ – Poche azioni da una parte e dall’altra, ma è il Napoli a comandare il match. Risultato ancora bloccato.

1′ – L’arbitro decreta l’inizio del match: inizia Udinese-Napoli!

Udinese Napoli, le ufficiali di Runjaic e Conte: i bianconeri cambiano modulo