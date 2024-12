Notizie Calcio Napoli – Saranno 3 gli assenti per la trasferta contro l’Udinese di questo pomeriggio: Antonio Conte non dovrà rinunciare solamente a Kvaratskhelia

Antonio Conte dovrà rinunciare a tre giocatori per la trasferta di questo pomeriggio contro l’Udinese. E’ questa una delle notizie calcio Napoli più significative a poche ore dall’inizio del match molto delicato in Friuli. Il tecnico leccese è consapevole che non si può più sbagliare e la tensione fatta percepire anche in conferenza stampa è stato un chiaro segnale da girare alla piazza e agli addetti stampa.

Le due sconfitte consecutive contro la Lazio non hanno di certo fatto piacere al tecnico dei partenopei, che sa di dover vincere le prossime tre partite per rimanere in carreggiata per lo Scudetto. Contro Udinese, Genoa e Venezia non sono ammessi passi falsi, poi se ne riparlerà il prossimo 4 gennaio contro la Fiorentina. Per allora, però, il Napoli dovrà aver totalizzato 9 punti, quanto meno per rimanere nella scia dell’Atalanta e con l’Inter tra le inseguitrici più agguerrite.

Udinese-Napoli, Conte rinuncia a tre giocatori: out per infortunio

Per la partita contro l’Udinese, in conferenza Conte ha spiegato di non aver ancora deciso la formazione che scenderà in campo. Dovrebbe toccare a David Neres dal primo minuto, ma l’allenatore azzurro ha lanciato dubbi persino su questa scelta. Non si esclude anche l’ipotesi di coinvolgimento di Raspadori, che potrebbe essere chiamato ad una grandissima occasione per tornare a brillare.

Quello che è certo, è che a Conte mancherà sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, grande assente della partita. L’infortunio accorso durante la sfida contro la Lazio in campionato la scorsa settimana lo terrà fuori dai giochi contro l’Udinese e contro il Genoa. La speranza è che il georgiano possa recuperare per l’ultima partita del 2024 contro il Venezia, ma le possibilità più concrete, sono quelle di rivederlo in campo nella trasferta con la Fiorentina di inizio 2025.

Non solo Kvara, però, mancherà all’appello nella trasferta in Friuli. Con lui anche Mazzocchi non sarà ancora recuperato. L’esterno si è infortunato poche settimane fa, dopo la partita contro la Roma, e al momento il suo rientro è ancora rimandato. Conte spera di poterlo riavere a disposizione entro la fine dell’anno, ma anche in questo caso non verranno forzati i tempi.

Infine, anche Folorunsho non partirà con la squadra. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il centrocampista non è al meglio e non potrà essere della partita. Intanto il suo futuro resta incerto, con la possibilità di uno scambio con la Fiorentina a gennaio, per portare Cristiano Biraghi in azzurro.