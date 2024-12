Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Udinese-Napoli: segui la diretta testuale su SpazioNapoli

La conferenza stampa di Antonio Conte a poche ore da Udinese-Napoli, partita valida per la 16a giornata di Serie A. Gli Azzurri devono dare una risposta alla sconfitta interna contro la Lazio. Serve una scossa immediata.

Il tecnico azzurro sarà privo di Kvaratskhelia a causa dell’infortunio accusato in Napoli-Lazio. Al posto del georgiano ci sarà David Neres, ma attenzione a possibili novità tattiche. Raspadori e Ngonge scalpitano.

Lasciano qualcosa le due sconfitte? – “Zero punti e l’uscita dalla Coppa Italia. Più di questo non possono lasciare”

Da dove si riparte dopo le due sconfitte? – “Si riparte come quando si esce da una vittoria. Lavorando, lavorando e lavorando”.

Cosa non convince ancora del percorso? – “Contento di quanto fatto in questi cinque mesi. Qui a Castel Volturno, con i ragazzi, con i tifosi. Tutto è migliorabile”

Sul sostituto di Kvaratskhelia? – “Ancora non ho deciso, domani vedrete. Abbiamo un allenamento in hotel domattina”

Sulla mentalità – “Le cadute devono migliorarci. Vedremo se dopo una caduta avremo uno step in avanti, se restiamo uguali o faremo un passo indietro”

Sul livello delle squadre italiane in Europa – “Ne ho già parlato in passato. Non ci rendiamo conto della forza delle squadre italiane in Europa. Prendiamo in esempio la Lazio, che ha vinto contro l’Ajax con 9/11 dei calciatori che hanno giocato contro di noi in Coppa Italia. Questa è la dimostrazione che il campionato italiano si è alzato di livello. Non ci sono posti già definiti solo perché ti chiami x o y”

Sull’avversario Udinese – “L’Udinese ha avuto un rallentamento, ma ha avuto un inizio molto forte. Da anni fa questo tipo di scelte, acquista giocatori molto fisici. L’allenatore è al primo anno che allena in Italia. Dovremo avere rispetto e dovremo essere al meglio per ottenere un buon risultato”

Sul ritorno alla difesa a 3 – “Stiamo provando diversi moduli, poi vedremo quale sarà il migliore per questa squadra”

Sulla classifica e sul format nuovo della Champions influisce sull’equilibrio – “Oggi per fare competizioni europee devi avere una rosa competitiva per farlo e le italiane stanno facendo questo. Lo stanno dimostrando tutti. Complimenti perché chi ha costruito in questi anni sta raccogliendo i frutti”

Sull’approccio – “L’approccio è importante, come l’intensità da avere durante la partita. Ma una partita non si decide nei primi dieci minuti o negli ultimi cinque. Si decide nei novantacinque minuti. Dovremo essere più bravi del nostro avversario”