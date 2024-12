Napoli Calcio Ultimissime – Cristiano Biraghi si starebbe avvicinando agli azzurri, previsto un vertice con Manna: possibile scambio con la Fiorentina per gennaio

Per il Napoli calcio ultimissime di mercato giungono già in queste settimane di dicembre. Nonostante la campagna acquisti apra ufficialmente a gennaio, gli azzurri starebbero muovendo sin da subito i primi passi per rinforzare la rosa. Come vi abbiamo riportato in queste ore, la società sta trattando il rinnovo di Meret, il prolungamento di Kvaratskhelia e anche quello di Olivera, richiesto in Premier League.

Proprio sul lato sinistro dell’uruguaiano si potrebbero aprire scenari di importantissime novità. La condizione atletica di Leonardo Spinazzola non avrebbe pienamente convinto Antonio Conte, che lo aveva richiesto in estate come occasione a parametro zero. Scalato da esterno a terzino, l’ex Juve e Roma non riesce più a fornire prestazioni ad alto livello, motivo per cui il Napoli sta cercando soluzioni alternative.

Biraghi al Napoli, possibile scambio con la Fiorentina: piace Folorunsho

Il nome più in tendenza delle ultime ore è quello di Cristiano Biraghi. Tutto è nato mercoledì scorso, quando in conferenza stampa Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha dichiarato l’esclusione del terzino dalla partita di Conference League contro il Lask per scelta tecnica. Parole dure usate dal tecnico campano, che hanno generato una risposta immediata del procuratore, Mario Giuffredi.

Volto noto in casa Napoli, dato che sotto la sua ala sono in rosa Di Lorenzo, Politano, Folorunsho e, fino all’estate scorsa, anche Mario Rui, prima di separarsi. L’agente ha pubblicamente dichiarato che sia Biraghi, che Parisi, lasceranno la Fiorentina a gennaio e che a fine stagione tornerà a parlare con Palladino. Anche qui, tono di sfida e parole grosse, che hanno generato una spaccatura.

Nella sfida di ieri contro il Lask, Fabiano Parisi era in campo, mentre Biraghi, capitano della Viola ad inizio anno, era in tribuna al fianco del suo agente. Una rottura totale, che potrebbe portare proprio ad uno scambio tra Napoli e Fiorentina. Ai toscani piace appunto Folorunsho, che però, come detto, ha lo stesso agente dei sopracitati terzini. Se la rottura tra le parti sarà così difficile da risanare è complicato pensare che si possa procedere comunque con la trattativa.

Ad ogni modo, il d.s. Giovanni Manna potrebbe presto incontrare Giuffredi in un vertice di mercato, per capire meglio le condizioni dell’affare, con Biraghi che potrebbe firmare un contratto fino al 2026. A 32 anni andrebbe a fare da alternativa a Olivera e, avendo già lavorato con Conte all’Inter, si adatterebbe facilmente anche alle richieste dell’allenatore partenopeo. I prossimi giorni saranno decisivi.