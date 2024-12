Ultimissime Napoli – Arrivano novità in vista della sfida tra l’Udinese e la compagine partenopea: il cambio modulo del tecnico sembra ormai confermato da più fonti.

In casa Napoli si attende la prossima sfida di campionato contro l’Udinese e le ultimissime notizie sono sicuramente importanti per capire come i partenopei arrivano alla sfida del Bluenergy Stadium, dove nel pomeriggio di sabato (alle ore 18:00, ndr) è previsto il calcio d’inizio della partita. L’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di tornare alla vittoria, in seguito a una doppia sconfitta contro la Lazio (tra Serie A e Coppa Italia) che ancora fa male.

Nei giorni scorsi, è arrivata la notizia che però ha guastato i piani dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ossia l’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. L’assenza del numero 77 georgiano è una delle certezze con cui, purtroppo, mister Conte si affaccia alla sfida di Udine. Al suo posto, è pronto David Neres, che avrà voglia di sfruttare l’occasione per imporsi, in attesa del ritorno dell’ex Dinamo Batumi dopo l’infortunio. Ma quali saranno le altre scelte che si vedranno in campo dal primo minuto? A dare le ultime novità è la redazione di Sky Sport, secondo cui Runjaić è pronto definitivamente al cambio di modulo contro i partenopei.

Formazioni Udinese – Napoli, le ultime sulle scelte: Runjaić cambia modulo

In queste ore diventa più chiaro il quadro legato a quelle che possono essere le scelte di formazione da parte di Kosta Runjaić e di Antonio Conte, in vista della sfida di sabato pomeriggio tra l’Udinese e la SSC Napoli.

Partendo dalla compagine ospite, lo schieramento dovrebbe essere grossomodo quello ideale, con l’unica novità di David Neres al posto dell’infortunato Khvicha Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3, la probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Antonio Conte

Grandi novità, invece, in casa Udinese: la compagine bianconera sarebbe pronta a cambiare modulo, con la difesa a tre guidata da Jaka Bijol, centrale accostato negli ultimi tempi proprio al Napoli, nell’ottica di un possibile colpo nella retroguardia.

UDINESE (3-5-2, la probabile formazione): Sava; Giannetti, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Lucca, Thauvin. All. Kosta Runjaic

Manca ormai sempre meno al fischio d’inizio della sfida del Bluenergy Stadium, che sarà sotto l’occhio attento di tutti per capire quale sarà la reazione degli uomini di Conte alle ultime due sconfitte contro la Lazio.