Biraghi-Napoli, conferma in diretta di Palladino: avete sentito?

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato del cosiddetto “caso Biraghi”, accostato alla SSC Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio.

A ormai poche settimane dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, iniziano già a impazzire le prime voci. In casa Napoli, la priorità definita è quella di rinforzare il reparto difensivo, con alcune uscite che dovrebbero lasciare il posto a eventuali rinforzi. A tal proposito, in attesa di capire quelle che saranno le decisioni su Juan Jesus e Rafa Marin, alcune riflessioni sono in corso anche per un’altra zona del campo, ossia l’out mancino. In particolare, Leonardo Spinazzola potrebbe dire addio alla SSC Napoli dopo soli sei mesi, con diverse squadre che già si sono fatte avanti in caso di cessione.

Nel caso in cui l’ex Roma e Juventus dovesse lasciare effettivamente il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, si è fatto già il nome di Cristiano Biraghi. L’esterno della Fiorentina sembra essere ormai in uscita dal club viola, dopo la recente uscita da parte del suo procuratore Mario Giuffredi. In serata, inoltre, è arrivata la presa di posizione da parte del tecnico Raffaele Palladino, che non sembra lasciare spazio a interpretazioni.

Ultimissime Napoli calcio, Palladino su Biraghi: “Decisione presa per gennaio”

Anche Raffaele Palladino sembra confermare l’addio prossimo di Cristiano Biraghi alla Fiorentina: le sue parole rilasciate a Sky Sport, in seguito alla partita di UEFA Conference League contro il LASK.

Queste le parole del tecnico ex Monza a tal riguardo:

“Ribadisco ciò che ho detto ieri. Si sono dette tante cose false per quanto mi riguarda. Nessun litigio con Biraghi ma solo un confronto tra me, lui e la società e insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio. Non c’è nulla da aggiungere. Le mie scelte sono per il bene della squadra e della Fiorentina. Credo che vada rispettata anche la sua scelta, pensiamo solo ad andare avanti per il bene della Fiorentina”.

Tali dichiarazioni possono suonare anche come via libera per il Napoli, che starebbe pensando a lui in caso di divorzio con chi oggi la maglia azzurra già la indossa, ossia Leonardo Spinazzola. La sensazione è che manca davvero poco per entrare nel vivo e per capire se, effettivamente, l’esterno della Viola possa essere un obiettivo davvero concreto per il direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna.