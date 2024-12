Notizie Calcio Napoli – Kvaratskhelia è infortunato ma questi restano giorni caldissimi per il suo rinnovo con gli azzurri: l’agente è al lavoro

Fino alla fine del 2024 potremmo non rivedere Khvicha Kvaratskhelia in campo. L’infortunio accorso durante la sfida con la Lazio, gli farà saltare sicuramente le partite contro Udinese e Genoa. Ma secondo le ultime notizie calcio Napoli, l’attaccante georgiano sarà nuovamente a disposizione tra la partita contro il Venezia (del 29 dicembre) e quella contro la Fiorentina del prossimo 4 di gennaio al Franchi.

Nel frattempo che Kvara recupererà dalla lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, il suo agente, Mamuka Jugeli, starebbe lavorando al rinnovo. A riportare l’indiscrezione è il Corriere dello Sport, che ha evidenziato come l’entourage del georgiano voglia trovare un’intesa con il Napoli nelle prossime settimane.

Rinnovo Kvaratskhelia, emergono novità: la possibile svolta

In questi giorni il club del presidente De Laurentiis è molto attivo nella fase di rinnovi contrattuali. Solamente nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato dell’imminente prolungamento di Meret in azzurro. Il portiere, però, non è l’unico giocatore su cui la dirigenza ha dato priorità. C’è anche Olivera nell’elenco e con lui, appunto, Kvaratskhelia.

Come detto, il Napoli si starebbe muovendo su più fronti e l’obiettivo è blindare i propri calciatori prima che si creino difficoltà in fase di mercato.

“E’ vicino anche il prolungamento di contratto per Kvaratskhelia. Parti al lavoro per un’intesa che dovrebbe portare il 77 del Napoli a firmare fino al 2029 con aumento di ingaggio, bonus e clausola”.

Questo quanto riferito questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, che sottolinea dunque come le parti abbiano intenzione di accelerare per trovare un’intesa definitiva e spazzare via ogni possibile malumore. Il contratto di Kvara scadrà nel 2027 e l’obiettivo è quello di prolungarlo per altre due stagioni, con un adeguamento di stipendio.

Le parti potrebbero venirsi incontro tra la richiesta di 8-9 milioni e l’offerta di 6 da parte della società. Anche la questione clausola ha generato non pochi problemi in questi mesi, ma anche in questo caso si cerca una soluzione che possa accontentare tutti. Magari una richiesta alta e applicabile solamente all’estero.

Intanto Kvaratskhelia ha già incominciato il suo periodo di recupero per questo infortunio che lo terrà fuori dal campo almeno per le prossime due partite. Il Napoli non vorrà forzare con il proprio talento, motivo per cui si attenderà prima di capire se sarà nuovamente a disposizione già tra due settimane o se si dovrà aspettare l’inizio del nuovo anno.