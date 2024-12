Calciomercato Napoli Ultimissime – Alcuni top club inglesi di Premier League avrebbero puntato il mirino su un titolarissimo di Antonio Conte: arriva la risposta degli azzurri

Colpi in entrata, ma non solo: per il calciomercato Napoli ultimissime novità arrivano anche sul fronte delle uscite. La rosa a disposizione di Antonio Conte è in crescita costante e, chiaramente, ha attirato l’attenzione anche di club stranieri. Sono diversi i profili che piacciono a diverse società di altissimo livello, anche in Inghilterra.

La Premier League, il campionato migliore al mondo, avrebbe messo gli occhi su un titolarissimo in casa azzurra. Non è la prima volta che il Napoli tratta in uscita con società inglesi. E’ successo già negli scorsi anni con nomi importanti come quelli di Allan, Jorginho e Koulibaly solo per citarne alcuni. E potrebbe ricapitare in futuro anche con Victor Osimhen, che tanto desidera trasferirsi in Premier League.

Calciomercato Napoli, tentativo dalla Premier per Olivera: la risposta del club

Secondo quanto riferito questa mattina da Repubblica, il nuovo nome che sarebbe entrato nel mirino dei club di Premier League è quello di Mathias Olivera. L’uruguaiano è forse il calciatore che ha mostrato la crescita maggiore sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Quello contro la Lazio è stato forse l’unico vero errore di tutto il suo campionato, un neo in un inizio davvero da incorniciare.

Proprio le sue recenti prestazioni avrebbero attivato la sirena dall’Inghilterra. Sarebbero diversi i club inglesi che si sarebbero mostrati interessati al terzino sinistro, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di ascoltare offerte. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, proprio come Meret e come Kvaratskhelia, anche Olivera è nell’elenco dei giocatori che dovranno rinnovare nelle prossime settimane.

La società partenopea non vuole perdere il giocatore, ritenuto di assoluta affidabilità e, soprattutto, l’unico vero terzino a sinistra a disposizione di Antonio Conte, dato il futuro incerto di Leonardo Spinazzola. Verranno quindi respinte al mittente le proposte dalla Premier League, che lusingano sicuramente il calciatore, ma che al momento non interessano, tanto meno a gennaio.

I prossimi giorni saranno importanti proprio per la firma sul nuovo contratto di Olivera, che ha un contratto fino al 2027 con il Napoli e che ha compiuto 27 anni ad ottobre. L’intenzione è quella di prolungare l’accordo almeno fino al 2029, portando il giocatore verso fine carriera con gli azzurri. Un riconoscimento per quanto fatto in questi tre anni e per la vittoria dello Scudetto nella stagione 2022-23 con Spalletti.