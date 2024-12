Napoli, Conte manda un messaggio a De Laurentiis: è successo in conferenza

Il Napoli espugna Torino con un secco 1-0: Antonio Conte manda un chiaro messaggio al presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli di mister Antonio Conte si tiene ben stretta la testa della classifica, lanciando l’ennesimo messaggio della stagione alle pretendenti al titolo. Dopo la vittoria interna contro la Roma, gli azzurri hanno strappato un nuovo successo in casa del Torino di Paolo Vanoli. La formazione partenopea ha piegato i granata con il punteggio di 1-0, maturato dalla rete siglata nel primo tempo da Scott McTominay. Dopo la vittoria in terra granata e le consuete interviste alle tv, Antonio Conte ha analizzato la sfida nel dettaglio tramite la consueta conferenza stampa post gara.

Conte manda un messaggio forte e chiaro

Al termine del match, Antonio Conte ha voluto mandare un chiaro segnale al presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, attraverso le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Oggi rispetto alla partita con la Roma dove avevo chiesto più cinismo e attaccare l’aria, oggi l’aspetto che più mi piace è vedere una squadra che sta crescendo nei singoli e come squadra, recepiscono ciò che gli dico. Oggi un grande Milinkovic ha lasciato la partita sull’1-0, sapete benissimo che non si statranquilli sull’1-0 perché un calcio d’angolo una spizzata e pareggi una partita che dovevi vincere”.

Conte sottolinea: “Oggi ci tenevo a vincere, Buongiorno ne aveva parlato di questo ambiente, io vivendo qui da 30 anni conosco benissimo. Avevo messo in guardia i ragazzi, sono ragazzi che vogliono migliorare. Voglio dimostrare di avere una squadra tosta, questa è una squadra che gioca a calcio, spesso ci si nasconde sul fatto dell’1-0, ma tipo oggi abbiamo avuto un grande portiere contro”.

Su McTominay: “Scott, parliamoci chiaro, è un ragazzo che nello United non era protagonista, ok? Quindi, io lo conoscevo bene avendo frequentato la Premier League, stiamo parlando di un ragazzo che ha le qualità, noi siamo stati bravi e fortunati perché il ragazzo ha accettato di venire nonostante non giocassimo le coppe e dopo un decimo posto. Lui, Billy, David sono venuti a Napoli per crescere e diventare protagonisti”.

Su Coppa Italia e turnover: “La mia unica difficoltà è questa. In un gruppo di oltre 20 calciatori che ti danno tutto in settimana è difficile lasciarli fuori. La Coppa Italia non la snobbiamo, giovedì darò spazio ad altri calciatori ma vogliamo assolutamente passare il turno. È un mio obiettivo per vedere chi sta migliorando in rosa”.

Conte specifica: “Oggi era la quattordicesima partita che giocavamo, vedendo un po le altre squadre come si sono attrezzate in vista delle coppe europee, com’è giusto che sia. Se l’anno prossimo arriviamo in Europa, questa rosa va rafforzata sicuramente, questo il presidente lo deve sapere. Questa è una rosa di 20 giocatori strutturata per il campionato e la Coppa Italia. Il risultato a volte è effimero, vedo una crescita. Oggi abbiamo fatto tutto quello che avevo chiesto in maniera importante. Il Torino è un’ottima squadra allenata da un ottimo allenatore e auguro sempre il meglio”.

Su Kvara: “Khvicha ha fatto un’ottima gara, ha attaccato bene l’area. È la dimostrazione che se lavoriamo e facciamo le cose nella giusta maniera, possiamo dare fastidio”.