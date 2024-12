Calciomercato Napoli, svelato il prescelto di Conte e Manna: l’annuncio

Tra un allenamento e l’altro, gli azzurri pensano già al prossimo colpo da sferrare nella finestra di mercato invernale.

Gli azzurri si preparano in vista della gara contro la Lazio di Coppa Italia, allo Stadio Olimpico di Roma. Antonio Conte ci tiene affinché l’attenzione dei suoi sia alta per provare a trionfare in questa competizione, i partenopei ce la metteranno tutta per agguantare un trofeo che manca dal lontano 2020. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo per il club di Aurelio De Laurentiis, in assenza di competizioni europee.

La Lazio affronterà il Napoli due volte in pochi giorni, prima in Coppa Italia e poi successivamente in campionato ma al Maradona. Un simpatico scherzetto del calendario per le due compagini. La squadra capitolina deve rifarsi dopo la brutta sconfitta allo stadio Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia. Intanto il club campano pensa già al mercato invernale.

Ultim’ora Napoli, assalto al difensore: sì a Danilo ma…

Nelle ultime sta prendendo sempre più piede la notizia secondo cui il Napoli sarebbe interessato a Danilo della Juventus. Il difensore brasiliano ex Manchester City in questa stagione era inizialmente finito ai margini della rosa, dopo l’infortunio di Bremer è stato utilizzato con maggiore frequenza dal suo tecnico Thiago Motta. Adesso i partenopei vorrebbero provare lo sgarbo alla Vecchia Signora, mandare via un brasiliano per sostituirlo con un altro: Danilo.

Ciro Troise, giornalista de ‘Il Corriere della Sera’, ha infatti parlato così nella sua consueta rubrica ‘Il Punto C di Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli ,nel mercato di gennaio, sostanzialmente cerca un difensore centrale per mandare Juan Jesus altrove, visto che è a scadenza di contratto o se non troverà delle pretendenti anche fuori dalla lista come Mario Rui. Finora il prescelto è Danilo della Juventus, ma l’ operazione è molto complicata, perché la Juventus ha già due difensori infortunati: Cabal e Bremer.”

Ha poi continuato: “Se dovesse perdere Danilo dovrebbe magari aggiungere un altro rinforzo quindi devono incastrarsi un po’ di cose per verificarsi colpo Danilo per ora non ci sono i margini ma il mercato è bello per quello perché quello che è a inizio dicembre potrebbe cambiare a metà fine gennaio il mercato è aperto fino al 3 febbraio.”

L’operazione, ad oggi, pare di difficile riuscita ma Giovanni Manna già in passato ha mostrato di saper controllare al meglio queste spinose situazioni. Anche perché la Juventus, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ha chiesto informazioni al Benfica per il centrale di difesa Antonio Silva.