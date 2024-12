LIVE – Torino-Napoli 0-0: Milinkovic-Savic salva anche su Kvaratskhelia

24′ Napoli percoloso! Cross dalla destra, Kvara la gira di testa: ancora Milinkovic-Savic risponde presente

23′ Super occasione per il Napoli! Kvara la mette in mezzo per Lukaku che ci prova di tacco: grandissimo salvataggio di Milinkovic-Savic

20′ Sanabria mette in difficoltà Meret in fase di palleggio

19′ Altra occasione per il Napoli! Gli azzurri rubano palla, Kvara ci prova a piazzarla ma Lukaku la devia involontariamente

18′ Occasione Napoli! Bravo McTominay a sfondare sulla destra: la difesa del Torino rinvia su piedi di Kvaratskhelia che, però, manda il pallon in curva

10′ Altra occasione Torino! Cross basso dalla sinitra di Gineitis: pallone che attraversa pericolosamente tutta l’area azzurra

9′ Coco scivola, ma lo stesso Lukaku perde l’attimo per tirare in porta

4′ Occasione Torino! Cross di Vojvoda per Adams, che colpisce di testa: pallone di poco a lato

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Benvenuti alla diretta testuale di spazionapoli.it della gara di campionato tra il Torino di Vanoli ed il Napoli di Conte.