Torino-Napoli: Buongiorno netto su Conte

Il Napoli di Antonio Conte riprende in mano il discorso campionato in casa del Torino: l’ex Buongiorno ha emozionato i suoi vecchi tifosi prima del match.

Torino-Napoli è anche la gara di Alessandro Buongiorno. Dopo una vita passata in granata, il difensore classe 1999 quest’oggi è tornato a mettere piede in quella che prima era casa sua, lo stadio Olimpico Grande Torino. Buongiorno ha rimesso piede nella tana dei granata con la maglia del Napoli, da leader della difesa di Antonio Conte. A pochi minuti della sfida, il difensore dei partenopei ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, mostrandosi visibilmente emozionato.

Le parole di Buongiorno prima di Torino-Napoli

Alessandro Buongiorno ha fatto subito intravedere grande commozione nel tornare dinanzi ai suoi vecchi tifosi: “Grande emozione tornare in questo stadio. Fa strano non entrare nello stesso spogliatoio ma spero sia una giornata emozionante fino alla fine. Qual è il messaggio più bello che ho ricevuto? Ne ho ricevuti tanti da amici e tifosi. Diciamo che non vedo l’ora che ci sia la partita per gustarmi al meglio questa giornata”.

Il difensore azzurro ha poi parlato dell’impatto di Conte sulla sua crescita: “Importantissimo. Il difensore deve saper difendere a 3 e a 4. Sto lavorando tanto col mister e sto crescendo. Spero di continuare così”.