Torino-Napoli, Manna gela la Juve: l’annuncio

Tutto pronto per Torino-Napoli: il ds Giovanni Manna fa chiarezza sul mercato azzurro prima della sfida.

Vincere per continuare a guardare tutti dall’alto verso il basso, l’obiettivo del Napoli di mister di Antonio Conte è chiaro. Gli azzurri questo pomeriggio saranno impegnati sul prato verde dell’Olimpico Grande Torino per sfidare i granata di Paolo Vanoli, reduci da sei sconfitte nelle ultime otto gare disputate. A pochi minuti dalla sfida, in casa Napoli ha parlato il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna.

Manna fa chiarezza

Prima della sfida contro il Torino, Giovanni Manna ha fatto il punto su alcune situazioni in casa Napoli. Il ds del Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Grande opportunità per noi oggi? Affrontare il Torino non è mai semplice, come non è mai semplice affrontare nessuno. Noi non stiamo guardando la classifica, restiamo sempre concentrati su noi stessi. Vogliamo vincere sempre per crescere di autostima e consapevolezza. Se cerchiamo un difensore per gennaio? Noi siamo contenti della rosa che abbiamo, siamo coperti. Abbiamo due giocatori per ruolo e anche dei giocatori in più in alcuni settori”.

Manna ribadisce: “Non avendo le coppe le turnazioni sono complicate. Non siamo alla ricerca spasmodica di giocatori. Non siamo focalizzati sul mercato in questo momento. Raspadori? Non giocatore ogni tre giorni ci penalizza nel gestione della rosa e nel minutaggio. Noi abbiamo una rosa come prova. Jack è un giocatore forte e importante, noi crediamo molto in lui. Non vogliamo privarci dei giocatori forti, è normale che poi ci sono delle dinamiche di mercato su cui riflettere. Lui è al centro del progetto, nonostante non stia giocando molto”.