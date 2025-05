Napoli-Genoa, arbitra Piccinini: ecco chi sarà il VAR

Per la gara di domenica tra il Genoa ed il Napoli bisogna segnalare un annuncio importante.

Dopo aver vinto allo Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo con il gol realizzato su Giacomo Raspadori, di fatto, il Napoli è atteso da un altro match molto importante per la conquista finale di questo campionato di Serie A. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando arriverà il Genoa di Vieira.

I rossoblù hanno perso contro il Milan nell’ultimo turno, ma hanno una giocata un’ottima prima ora di gioco. Il Napoli, però, dovrà fare di tutto per cercare di portare a casa i tre punti per compiere un ulteriore passo verso lo scudetto. Proprio per questa gara così importante contro il Genoa, tra l’altro, bisogna segnalare un annuncio importante.

Napoli-Genoa sarà diretta di Piccinini: Aureliano al VAR

La gara tra il Napoli ed i rossoblù, infatti, sarà arbitrata da Piccinini. Mentre al VAR ci sarà Aureliano, con i due guardalinee che saranno Perrotti e Mokthar.

Queste ultime tre giornate di campionato sono tre finali e, proprio per questo motivo, c’è la massima attenzione su ogni aspetto, anche per quanto riguarda l’arbitro. Ma Antonio Conte, nel frattempo, ha in mente solo un obiettivo: conquistare i tre punti col Genoa.