“Rinnovo Kvara, ADL è deluso”: la rivelazione arriva in diretta

Il rinnovo di Kvara e la delusione di Aurelio De Laurentiis: spunta il retroscena legato al numero 77 georgiano.

Passano i giorni, le settimane, e il rinnovo di Kvara resta sempre un degli argomenti di discussione principali in casa Napoli. Il numero 77 georgiano vive un momento particolare, e anche dopo la partita contro la Roma non sono mancate le critiche nei confronti di una prestazione che secondo alcuni non ha rispettato quelle che sono le reali qualità dell’attaccante.

Resta, quello del rinnovo, un tema caldo e sul quale difficilmente pare si possa arrivare ad una conclusione in tempi brevi. Il Napoli e l’entourage del calciatore non hanno trovato una quadra, e ad oggi sembra difficile ipotizzare risvolti futuri considerando che le parti sono ancora distanti su diversi punti.

In primis c’è il tema dell’ingaggio, ma anche la questione legata alla clausola rescissoria sembra bloccare i lavori di prolungamento: da ora alla prossima estate i colloqui proseguiranno, anche se c’è convinzione nel tenere tutti concentrati sul campo, come spiegato anche da Giovanni Manna più volte nel corso delle ultime settimane.

Rinnovo Kvara, la rivelazione di Ciro Venerato

C’è da capire, però, come Aurelio De Laurentiis vorrà gestire la situazione, soprattutto se la questione del rinnovo dovesse condizionare psicologicamente il calciatore, aspetto che non è da escludere. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, soffermandosi proprio sulla situazione di Kvara.

“Tra l’entourage di Kvara e il Napoli è in atto una guerra fredda. Il Napoli non andrà oltre i 6 milioni annui rispetto a 1.8 che prende adesso. Il giocatore, rimasto scottato dal no al PSG – che avrebbe garantito un ingaggio da circa 13 milioni l’anno secondo l’agente – vuole essere in parte risarcito con una cifra che si avvicini più ai 10 milioni e si allontani dai 6 milioni”, ha spiegato il giornalista.

“Io penso che si cerchi un rinnovo per un addio l’anno prossimo con una clausola. L’agente la preferisce di 80 milioni, mentre il Napoli la vorrebbe vicino ai 120. Kvara lo hanno proposto al Barça, al Manchester United, al Real Madrid, di nuovo al PSG. Ma non ci sono trattative in corso. C’è delusione – ha spiegato ancora Ciro Venerato – da parte di De Laurentiis, questo ‘no’ molto gelido e freddo non l’ha digerito. Tant’è vero che da allora non c’è stato un rilancio né sullo stipendio, né sulla clausola”, le parole di Venerato.