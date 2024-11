Mercato Napoli, rivoluzione in attacco: scelti i sostituti di Raspadori e Simeone

Si prospetta una vera e propria rivoluzione in attacco per il Napoli, che porterebbe agli addii di Raspadori e Simeone: scelti i sostituti.

Il Napoli continua a programmare senza sosta in una stagione che potrebbe portare un grande successo, o almeno così si spera. Il club è reduce da un’estate in cui ha dovuto smantellare le fondamenta di una squadra che aveva raccolto solo un decimo posto in classifica. Così, il calciomercato ha visto un club che ha speso davvero tanto nonostante la mancata somma ottenuta dalla cessione di Victor Osimhen (che ha lasciato solo in prestito). Fondamentale era, infatti, ricomporre gli equilibri di una rosa che necessitava di decisi interventi.

Manna però non si accontenta e nei prossimi mesi la programmazione proseguirà su questo passo. Nella prossima stagione, il probabile arrivo della tripla competizione da affrontare impone anche delle serie riflessioni su tutte le alternative a disposizione del club. Basti pensare a Simeone e Raspadori, che fin qui sono stati scarsamente presi in considerazione da Antonio Conte.

Calciomercato, i due bomber per sostituire Raspadori e Simeone

Secondo quanto riporta calciomercato.com, un loro addio a giugno non si può affatto escludere e il club starebbe già sondando altre opzioni per sostituirli. I nomi che piacerebbero particolarmenre al dirigente azzurro sono quelli di Ange Yoan Bonny del Parma e di Pio Esposito dello Spezia (ma di proprietà dell’Inter).

Secondo il portale, Bonny sarebbe il nome indicato da Antonio Conte, rimasto impressionato da lui nel recente confronto col Parma al Maradona. Il bomber francese ha caratteristiche alla Lukaku e grandi margini di miglioramento, rivelandosi così un’ottima opzione per farlo rifiatare. Il club emiliano non lo cederà a gennaio, mentre a giugno potrebbe valutare offerte da almeno 20 milioni.

Non solo Bonny, perchè Manna sarebbe molto interessato anche a Pio Esposito. Al riguardo, ci sarebbe già stato un confronto diretto con Mario Giuffredi, agente del giocatore. I buoni rapporti con il procuratore (agente anche di Di Lorenzo, Mario Rui, Folorunsho e Politano) potrebbero agevolare la trattativa. In più, il ragazzo è originario di Castellamare di Stabia e potrebbe essere attratto dall’idea di avvicinarsi a casa. Tutta da vedere, invece, la volontà dell’Inter, squadra proprietaria del cartellino sul futuro del giocatore.

Manna si starebbe comunque già muovendo per entrambi: due attaccanti di enorme prospettiva, che darebbero senza alcun dubbio una bella ventata d’aria fresca al reparto offensivo azzurro.