Meluso riparte dalla Serie C: la nuova avventura dell’ex ds del Napoli

Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, ripartirà dalla Serie C: la nuova avventura dopo la travagliata stagione in azzurro

Aria di novità per Mauro Meluso, l’ex d.s. del Napoli ha trovato squadra. Il dirigente era rimasto svincolato dal termine dello scorso campionato, quando era stato accomodato all’uscita dal club del presidente De Laurentiis. Sfortunatamente per il Napoli e per lo stesso direttore, la passata stagione si è rivelata essere un disastro, per via di alcune scelte errate da parte di tutti i coinvolti.

Meluso iniziò la sua avventura come dirigente nel Frosinone, per poi, dopo un anno di stop, firmare per il Cosenza. Un’esperienza di due anni che lo ha quindi portato a Lecce, dove restò dal 2016 al 2020. Da lì, l’approdo come direttore tecnico allo Spezia, fino al 2021. Proprio l’avventura in bianconero convinse il Napoli a chiamarlo nell’estate dello scorso anno per prendere il posto di Cristiano Giuntoli.

Meluso riparte da Perugia: il riscatto dopo un anno disastroso

In azzurro, però, non è mai riuscito ad imporsi a pieno come direttore sportivo e diverse scelte di mercato, volute anche da Garcia prima e coadiuvate da De Laurentiis poi, si sono rivelate fallimentari. Da Natan a Cajuste, passando per Dendoncker. Senza dimenticare Lindstrom, Traoré e Cheddira. Sono pochissimi i giocatori che si sono “salvati” dalla tremenda campagna acquisti dello scorso anno: Mazzocchi, Caprile e Ngonge.

E’ toccato a Giovanni Manna procedere con una serie di cessioni in massa per rivoluzionare la squadra, su richiesta di Antonio Conte. Intanto, il direttore Meluso è rimasto senza impiego, fino alla notizia di queste ore. Sarà il Perugia la sua nuova squadra dalla quale ripartire. Al momento, la squadra si trova in 12a posizione nel girone B del campionato di Serie C ed è più a rischio retrocessione, che promozione, dato che i primi posti sono molto lontani.

Meluso proverà a dare una ventata di novità anche in vista di gennaio. Un’occasione per ripartire, riacquisire fiducia e dimostrare di poter svolgere bene il proprio mestiere, lontano da una piazza forse troppo grande per lui. L’annuncio è atteso proprio in queste ore.