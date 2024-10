In campo nonostante l’infortunio, le lacrime di Natan fanno il giro del web: avete visto? – FOTO

Il difensore di proprietà del Napoli, in prestito al Betis, Natan si è reso protagonista di immagini che in questi minuti stanno facendo il giro del web: resta in campo nonostante l’infortunio.

Il Napoli può ritenersi finalmente soddisfatto di quanto sta raccogliendo sul campo: il primo posto in classifica, blindato dopo la vittoria contro il Como. Il rendimento di questo inizio di stagione conferma che il club azzurro ha fatto bene a puntare su Antonio Conte per la rinascita, che ha visto molti confermati ma anche diversi esclusi. Tanti sono i calciatori su cui l’ex Commissario Tecnico ha deciso di non puntare, evidentemente ritenuti non idonei con quelle che sono le sue esigenze dal punto di vista tecnico – tattico.

Tra i calciatori ceduti dal Napoli nella scorse sessione estiva di mercato, c’è Natan: il difensore, arrivato nell’estate del 2023 per sostituire un certo Kim Minjae, è ora in prestito al Betis, dove si sta ritagliando il suo spazio. Il Napoli lo tiene d’occhio in ottica futura, anche se c’è da ricordare che il club de La Liga detiene l’opzione di acquisto. Nel caso in cui il brasiliano dovesse fare bene, il Betis potrebbe prenderlo a titolo definitivo per circa otto milioni di euro.

Intanto, in questi minuti l’ex Napoli sta facendo parlare di sé: nel corso della sfida tra il suo Betis e il Siviglia, il calciatore ha patito un problema fisico. Ciononostante, il centrale ce l’ha messa tutta per restare in campo per trovare il pareggio (la partita è poi finita 1-0 per il Siviglia, ndr). Il tutto, fino ad arrivare alle lacrime che hanno fatto il giro del web in questi minuti.

News SSC Napoli, Natan fa commuovere tutti: il gesto è eroico

Il difensore del Betis, ma di proprietà del Napoli, Natan è uscito sconfitto dal derby contro il Siviglia. Il brasiliano però ha tentato davvero il tutto per tutto per cercare di aiutare i suoi compagni a trovare il pareggio, nonostante l’infortunio rimediato.

Un gesto eroico, se si considera che l’ex azzurro è arrivato fino alle lacrime pur di non lasciare i suoi compagni, e che ha fatto in poco tempo il giro sui social, tra i tifosi – anche del Napoli – che lo stanno elogiando per lo spirito di sacrificio dimostrato nell’occasione. Il match tra il Siviglia e il Betis si è poi concluso comunque sul risultato di 1-0.