Lazio-Napoli, pessima notizia per i tifosi partenopei: manca solo l’ufficialità

Arriva una terribile notizia per i tifosi partenopei in vista di Lazio-Napoli, attesa solamente l’ufficialità di quanto trapelato: di cosa si tratta

Si avvicina la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Napoli, valida per gli ottavi di finale e in programma il prossimo 5 dicembre dallo Stadio Olimpico. Una gara che dirà molto delle ambizioni dei partenopei in questa stagione. L’impegno della coppa nazionale non dovrà essere snobbato, ma l’atteggiamento che avrà la squadra in campo e la formazione che sceglierà Conte ci diranno se il possibile trofeo è uno degli obiettivi concreti di stagione oppure no.

Il primo posto in campionato, infatti, va difeso in una stagione così complessa e con delle inseguitrici molto agguerrite e ravvicinate. Tra queste c’è anche la Lazio, che affronterà il Napoli anche 3 giorni dopo al Maradona. Conte darà delle priorità o cercherà di competere il più possibile su entrambi i fronti? E’ questa una delle domande che ci avvicina alla gara, che seguirà quella con il Torino di domenica prossima.

Lazio-Napoli, trasferta vietata ai partenopei: manca solo l’annuncio

A rovinare, però, l’atmosfera intorno alla partita di giovedì prossimo, ci potrebbe essere la decisione di vietare la trasferta ai tifosi del Napoli verso Roma. Le tensioni tra i sostenitori partenopei e quelli della capitale sono ben noti. Lo scorso weekend, la tribuna ospiti del Maradona era vuota in occasione della partita contro i giallorossi e lo stesso potrebbe succedere anche all’Olimpico, così come tre giorni dopo quando sarà la Lazio a venire a Fuorigrotta.

A riportare l’anticipazione è il Mattino, che ha aperto ad un’ipotesi sempre più concreta e che attende solamente l’annuncio ufficiale. Perdere i propri tifosi non sarà sicuramente una notizia che farà piacere a Conte e ai suoi giocatori. Giocare contro questa Lazio non sarà affatto facile e il sostegno dei partenopei avrebbe fatto sicuramente comodo. Un nulla di fatto, invece, che farà sicuramente infuriare anche i napoletani, costretti a dover guardare la partita in televisione.

Lo stesso provvedimento, come detto, dovrebbe essere applicato anche a parti inverse per la partita dell’8 dicembre al Maradona, con il divieto per i tifosi laziali. Le due squadre si incontreranno poi nuovamente a metà febbraio, di nuovo all’Olimpico, e anche in quel caso è estremamente probabile che venga applicato il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli che avrebbero avuto piacere a seguire la sfida nella capitale.