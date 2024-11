Kvaratskhelia, confronto con Conte e Oriali dopo Napoli-Roma: il retroscena

Dopo la reazione al cambio di Kvaratskhelia in Napoli-Roma arriva un retroscena sul dialogo con Conte dopo la gara.

Napoli-Roma ha portato una vittoria di indubbio prestigio in casa azzurra, con il primo posto che viene consolidato anhce quando siamo quasi al termine del ciclo terribile di partite che vede i ragazzi di Conte affrontare man mano tutti i top club del campionato. Una gara vinta meritatamente, che porta solo una nota negativa: il caso Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato autore di una prestazione molto deludente ed è stato sostituito da Conte al minuto 67′. Al cambio, l’attaccante azzurro ha reagito in modo visibilmente contrariato, sctaenando qualche polemica fra tifosi e addetti ai lavori.

D’altro canto, Conte ha dimostrato fin qui di non fare sconti a nessuno e Kvaratskhelia nelle ultime gare è stato spesso sosituito. Ci si è chiesto se la reazione a questa sostituzione possa portare qualche strascico ma l’edizione odierna de Il Mattino ha chiarito tutto.

Kvaratskhelia, cosa ha detto a Conte e Oriali

Secondo il quotidiano, dopo la gara Conte e Oriali (specialmente il secondo) hanno parlato con lui per capire la natura della sua reazione. Il giocatore però avrebbe chiarito che il gesto non fosse rivolto al cambio, ma di avercela solo con sé stesso. Insomma, un gesto di rabbia per la consapevolezza di una gara deludente, condensata da molti errori in fase d’impostazione e da due gol sbagliati.

Quindi, fra allenatore e calciatore non ci sarebbe sostanzialmente alcun attrito. La scelta tecnica di sostituirlo è stata presa bene da Kvaratskhelia, arrabbiato solo per la sua prestazione negativa. Il quotidiano parla comunque di possibili valutazioni per la prossima gara contro il Torino, ma di natura esclusivamente tecnica e fisica. D’altronde, Kvara può contare sulla concorrenza di un calciatore che ha già fatto vedere grandi cose come David Neres, che a sua volta reclama maggiore spazio.

Lo stesso Kvara, comunque, sarebbe consapevole di dover dare di più. La partita contro la Roma è stata forse una delle più deludenti dal suo arrivo al Napoli per atteggiamento e prestazione messi in mostra. Starà a lui migliorare per far volare ancora di più un Napoli che, comunque, sta accumulando successi anche in un momento di forma per lui non positivissimo.