Lukaku tra gol e critiche, interviene l’agente: il messaggio diretto ai tifosi

Romelu Lukaku è stato decisivo contro la Roma, ma non mancano le critiche all’attaccante in questo inizio di stagione: il suo agente ha preso le sue difese

In 12 partite giocate, Romelu Lukaku ha realizzato 5 gol e servito 5 assist. Un apporto di “10 bonus” complessivi, che sicuramente rendono chiaro che il suo inizio di stagione non è stato così pessimo come molti lo hanno voluto dipingere. Il belga non è stato perfetto, questo è chiaro a tutti e anche Antonio Conte sa che il suo centravanti può fare molto meglio di così.

Contro la Roma ha trovato il gol partita, da ex, in una gara in cui ha toccato complessivamente 17 volte il pallone. Nonostante, dunque, una prova non brillantissima, ha lasciato il segno e ha permesso agli azzurri di conquistare 3 punti pesantissimi, che sono equivalsi al mantenimento del primo posto in classifica. A 31 anni si può chiedere di più a Big Rom, ma non è assolutamente tutto da buttare.

Pastorello parla di Lukaku: le parole per i tifosi del Napoli

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente del calciatore, Federico Pastorello, ha parlato anche del suo assistito. Dopo aver affrontato i temi legati al futuro di Meret e a quello di Bonny, centravanti del Parma che piace anche al Napoli, il procuratore si è concentrato sul belga.

Nel corso dell’intervista ha tenuto a ribadire l’attaccamento da parte di Lukaku al Napoli, dopo che Antonio Conte lo ha richiesto a gran voce. L’agente ha anche preso le sue difese, sapendo perfettamente che il suo assistito può essere soggetto a critiche.

“Lui è molto contento al di là di tutto, poi è normale accada per gli attaccanti, soprattutto quelli come lui che hanno abituato a fare gol ogni partita, magari in un momento in cui questo succede meno. Però ripeto, il suo impegno credo che sia sotto gli occhi di tutti, è contento quando la squadra vince indipendentemente che faccia gol o meno, lavora molto per la squadra e questo lo si vede chiaramente”.

Lukaku ha quindi sposato a pieno la causa partenopea e spera come tutti di arrivare in testa alla classifica fino in fondo al campionato, dando il suo grande contributo. Pastorello ha quindi voluto lanciare un messaggio ai tifosi.