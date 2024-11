Rinnovo Meret, parla l’agente: “Questa è la nostra priorità”

Alex Meret ed il Napoli, la storia è destinata a proseguire oppure no? A svelarlo è stato il suo agente nel corso di una recente intervista

Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, in merito al futuro di Alex Meret, in scadenza con il Napoli nel 2025. Il portiere, titolarissimo anche con Antonio Conte, sta vivendo una buona stagione, fatta di interventi importanti e qualche sbavatura. Nulla, però, che non abbia fatto confermare al tecnico leccese l’assoluta fiducia nei confronti del proprio giocatore, ritenuto il numero uno tra i pali nella gerarchia con Caprile.

Meret, campione d’Italia con gli azzurri solamente 2 stagioni fa, sta godendo di una difesa consolidata, che gli ha permesso di ottenere in stagione ben 6 clean sheet, escludendo ovviamente quelli registrati da Caprile durante la sua assenza per infortunio. Eccezion fatta per le due debacle contro Verona e Atalanta, il portiere partenopeo non potrà di certo lamentarsi ed il primo posto in classifica è anche merito suo.

Meret ed il rinnovo, parla Federico Pastorello: tutta la verità

A fare chiarezza sulla vicenda rinnovo, per rispondere anche ai rumors che lo avrebbero accostato all’Inter, l’agente di Meret, Federico Pastorello, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it. Un’intervista che ha toccato diversi aspetti importanti di alcuni assistiti del noto procuratore, che ha affrontato a 360 gradi anche il tema legato al portiere friulano.

“Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo, abbiamo la percezione che il club abbia piacere di prolungare il contratto e da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo. Adesso è il classico gioco delle parti nella trattativa”.

Queste le prime parole di Pastorello, che tende subito a specificare, dunque, che i contatti delle scorse settimane tra lui ed il club sono stati particolarmente positivi. Subito dopo è entrato nel dettaglio:

“Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso. Ma io rimango assolutamente ottimista e posso anche dire tranquillamente che anche tutte le voci che ci sono e che leggo non sono assolutamente vere. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo.

Ottime notizie, dunque, sul fronte permanenza del portierone azzurro. Infine un chiarimento finale su eventuali colpi di scena: