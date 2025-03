Napoli, Conte rivela: “Ecco in cosa dobbiamo ancora crescere”

Antonio Conte ha presentato la sfida tra Napoli e Milan in conferenza stampa e ha rivelato in quale aspetto la sua squadra deve ancora crescere

Un Antonio Conte carico si è presentato in conferenza stampa a Castel Volturno per parlare ai giornalisti della sfida tra Napoli e Milan valida per la 30a giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati dal tecnico leccese, oltre agli infortuni di Anguissa, Spinazzola e Okafor, l’allenatore si è concentrato sullo stato di crescita della sua squadra. Su quali aspetti sono migliorati in questi mesi e su quali il gruppo deve ancora crescere.

Il Napoli ha la grande chance di credere ancora nello scudetto, con soli 3 punti di distanza dall’Inter. Ma per riuscire a vincere il quarto titolo, non sono più ammessi errori. Bisognerà battere il Milan domani e sperare anche in un passo falso dei nerazzurri. Con altri 9 gare da disputare, la matematica mette a disposizione dei partenopei grandi possibilità di riuscita.

Conte schietto: su cosa dovrà migliorare il suo Napoli

Nel corso della conferenza stampa, Conte ha toccato anche il tema della crescita mentale dei propri giocatori. Un aspetto da non sottovalutare affatto, in una corsa scudetto punto a punto. Il Napoli dovrà migliorare ancora se vorrà riuscire a vincere di nuovo il titolo, specialmente su un fondamentale.

“Nell’ultimo periodo meritavamo qualcosa in più. Spesso ci si collega al risultato per dare il valore a una prestazione. Ho rivisto la gara con il Venezia e meritavi di vincerla. Cerchiamo sempre di migliorare. Il risultato condiziona le menti anche inconsciamente,. Quando vinci ti subentra la voglia di proteggerti di più, magari facendo questo sbagli. Si deve trovare il primo gol e poi il secondo. Nei 90/95 minuti ci sono diversi momenti della partita e dobbiamo essere bravi a riconoscerli e ad adeguarci. Dobbiamo crescere e migliorare. In campo si devono riconoscere le situazioni. Rispetto a come le prepari, devi anche adeguarti. A volte lo fai benissimo, a volte no”.

Il Napoli, dunque, dovrà essere ancora più bravo a saper comprendere i diversi momenti delle partite. In queste nove sfide che restano fino alla fine della stagione, i calciatori sono chiamati a migliorare nella lettura delle situazioni e dei momenti. Solo così si potrà gestire il pericolo o ribaltare un risultato. Un aspetto sul quale Conte lavorerà ancora più intensamente per questo rush finale che toglierà il fiato ai tifosi partenopei sparsi in tutto il mondo.

