Scambio Osimhen-Zirkzee, ADL ha deciso: svolta nell’affare

In arrivo importanti aggiornamenti sull’operazione evnetuale tra Napoli e United per lo scambio Osimhen – Zirkzee: la decisione di De Laurentiis stravolge tutto.

Ultimi giorni di attesa per i tifosi del Napoli, pronto a tornare in campo nel tardo pomeriggio di domenica contro la Roma. Nonostante la lunga pausa dedicata alle nazionali, per la società sono stati giorni di intenso lavoro su diversi fronti. Tra questi, rientra ovviamente il calciomercato. A tenere banco in casa azzurra è il futuro di Victor Osimhen, attualmente in forza al Galatasaray ma di proprietà dei partenopei. L’addio del bomber nigeriano da Napoli, a titolo definitivo, è certo, ma mancano proposte dai top club.

Negli ultimi giorni si era fatta avanti l’ipotesi di uno scambio con il Manchester United, che avrebbe messo sul piatto Joshua Zirkzee e un conguaglio economico: attenzione, perché la risposta del Napoli potrebbe cambiare tutto.

Futuro Osimhen, la decisione di ADL allo scambio con Zirkzee

Il Napoli attende una valida offerta per liberarsi del cartellino di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è in prestito al Galatasaray, ma nel mercato di gennaio potrebbe cambiare nuovamente destinazione. L’ipotesi Manchester United, tuttavia, sembra davvero difficile. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, De Laurentiis non accetterebbe alcuna contropartita tecnica per far partire l’attaccante africano – nonostante il gradimento nei confronti dell’ex Bologna. Joshua Zirkzee è un profilo molto allettante per la società napoletana, ma l’affare sembra davvero complesso da realizzarsi vista l’intenzione del Napoli a proposito di un possibile scambio con coinvolto Osimhen.

La speranza dei partenopei è trovare un acquirente che soddisfi la richiesta da 75 milioni di euro, cifra che convincerebbe i vertici del club a far partire Osimhen.

L’ipotesi addio da parte dell’ex Lille durante l’imminente finestra invernale di calciomercato risulta decisamente complessa. D’altra parte, il calciatore non ha mai smesso di dimostrare le proprie doti da vero centravanti, trascinando la formazione turca anche in Europa League. Il rendimento di Osimhen potrebbe convincere qualche top club ad affondare il colpo già da gennaio.

La partenza in estate resta lo scenario più concreto, con le società europee che sperano di strappare un ulteriore sconto. Una vicenda surreale quella che lega ancora in maniera ufficiale VO9 ai colori azzurri. Le strade, tuttavia, si sono ben separate in seguito alla rottura nella passata stagione e il conseguente arrivo di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha raccolto un’eredità pesante, ma è pronto a non far rimpiangere il suo nuovo pubblico ricominciando proprio da domenica, in occasione della sfida all’ex squadra.