Napoli-Roma, due cambi per Conte: un possibile escluso a sorpresa

Antonio Conte sta già pensando alla formazione da schierare in campo domenica prossima per Napoli-Roma: pronti due cambi rispetto all’Inter con un’esclusione a sorpresa

Sarà uno dei big match della 13a giornata di Serie A, quella che ci riporterà sui campi di gioco di tutta Italia dopo la terza sosta per le nazionali da inizio stagione. E’ stata l’ultima del 2024, se ne riparlerà direttamente a marzo, quando la classifica sarà più delineata e le giornate trascorse saranno 29 e non solamente 12. A quel punto della stagione mancheranno solamente 9 partite alla fine dell’anno, con 27 punti in palio e con il peso degli incontri che aumenterà a dismisura.

Per arrivare nel migliore dei modi da qui a 4 mesi, Antonio Conte non vuole passi falsi. Questo è il momento perfetto per fare punti e fino al termine dell’anno solare dovrà mantenere un ritmo altissimo se vorrà mantenere la vetta della classifica come è successo fin qui. Le inseguitrici sono agguerritissime, ci sono 5 squadre alle spalle degli azzurri che distano massimo 2 punti e questo rende chiarissimo il tipo di campionato che si sta vivendo.

Napoli-Roma, Conte pensa alla probabile formazione: un grosso escluso

Proprio per questo, ogni singola gara è cruciale. La prossima per il Napoli è quella con la Roma, che arriva al Maradona dopo un cambio di allenatore freschissimo. Sarà Claudio Ranieri a guidare i giallorossi. Arrivato per sollevare una squadra allo sbando dopo l’esonero shock di De Rossi e quello inevitabile di Ivan Juric. I capitolini sono dodicesimi in classifica con 13 punti, a -3 dall’Udinese nono, ma solamente a + 3 dal Genoa 17°.

Non bisognerà, però, farsi ingannare dalla classifica. Se è pur vero che la Roma ha iniziato questa stagione in maniera sconcertante, tanto da ricordare quella passata del Napoli, è altrettanto vero che i cambi di allenatore danno spesso una scossa proprio alla prima partita. Juric vinse la gara con l’Udinese all’esordio, così come lo scorso anno Mazzarri fece lo stesso a Bergamo con l’Atalanta. Poi l’epilogo lo conosciamo.

Conte sa benissimo che non si deve sottovalutare la gara e per questo pensa alla formazione migliore possibile. In porta ci sarà Meret, con Buongiorno e Rrahmani davanti a lui. A destra confermatissimo Di Lorenzo, mentre è a sinistra che il tecnico potrebbe essere costretto ad una grossa esclusione. Olivera sarà a disposizione solamente domani per l’allenamento di Castel Volturno, dato che dovrà rientrare dall’Uruguay, motivo per cui Conte potrebbe schierare l’ex Spinazzola al suo posto.

A centrocampo si rivedrà Lobotka al posto di Gilmour, mentre ai lati sono confermati Anguissa e McTominay, con lo scozzese che è pienamente recuperato dopo la botta al piede in nazionale. In attacco dentro Politano, Kvaratskhelia e Romelu Lukaku, anche lui disponibile contro la sua ex squadra e a caccia di un gol in casa che manca da più di un mese.