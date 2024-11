Kvaratskhelia, patto per il rinnovo: ora Conte vuole i gol del georgiano

Khvicha Kvaratskhelia ed il Napoli avrebbero raggiunto un patto per il rinnovo, intanto Antonio Conte vuole ancora più gol dal suo talento

E’ l’attuale capocannoniere del Napoli con 5 reti segnate, eppure il tema principale intorno a Khvicha Kvaratskhelia è sempre quello legato al rinnovo. Una spada di Damocle dall’inizio della stagione, per via di quanto accaduto in estate. L’agente del giocatore aveva espresso la volontà di lasciare gli azzurri per tornare a giocare la Champions, poi l’arrivo di Antonio Conte ha calmato le acque, con il tecnico che ha reso il georgiano un perno cruciale della squadra.

Lo avrà convinto promettendogli di lottare per lo scudetto fino alla fine dell’anno e l’inizio di stagione dà le giuste sensazioni. Il Napoli ha dovuto rispedire al mittente la super offerta del Paris Saint Germain, che ha provato a strappare anche Osimhen in un unico colpo. Nulla di fatto per i parigini e per il Barcellona, che è subentrato nel frattempo nella corsa al giocatore con un fortissimo interesse.

Kvaratskhelia, patto con il Napoli: la novità sul rinnovo

Come detto, le voci extra campo hanno accompagnato i primi mesi di Kvara in questa sua terza stagione con il Napoli. Eppure, da grande professionista qual è, l’attaccante non si è fatto eccessivamente scalfire da questi pensieri. Ha già realizzato 5 gol e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La delusione recente con la Georgia è tanta, ma alla Nazionale si tornerà a pensare a marzo, ora il focus sarà nuovamente il Napoli.

Come riportato dal Mattino, nella testa di Kvara dovrà esserci il campo, non il contratto. Anche il d.s. Manna ha ribadito che la società ha fatto la sua proposta e ora attende una risposta da parte dell’entourage del giocatore. L’idea è quella di portare il georgiano a 6 milioni di euro e di inserire una clausola a 3 cifre, mentre dal lato del 77 la volontà è quella di salire fino ad 8 milioni con una clausola da 80.

Distanza tra le parti che, se non dovesse essere colmata nelle prossime settimane, si spingerà fino al termine della stagione. A quel punto il rischio di perdere Kvaratskhelia è tanto, ma il Napoli l’ha messo in conto. Non si fa “ricattare” da nessuno, la volontà resta ferrea. Ecco dunque che Antonio Conte potrà tornare in scena. Chiederà a Kvara di dimenticare tutta la vicenda extra campo e di concentrarsi solamente con il pallone tra i piedi. Serviranno le sue giocate mostruose per credere realmente nello scudetto, già contro la Roma, dato che al Maradona non segna dalla partita casalinga contro il Monza di settembre.