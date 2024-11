Juve-Kvaratskhelia, la rivelazione fa tremare il mondo Napoli

Clamorosa notizia che fa tremare il mondo Napoli: la Juventus può acquistare Kvaratskhelia, Giuntoli prova lo smacco a De Laurentiis

È rebus attorno al futuro di Khvicha Kvaratskhelia, poiché il Napoli non ha ancora rinnovato il suo contratto. Le parti sono a lavoro per adeguare lo stipendio e allungare la permanenza in azzurro, ma l’intesa non è ancora stata raggiunta.

L’attaccante georgiano, in ogni caso, è concentrato al 100% nel fare bene per la maglia azzurra. Poi, in caso di fumata nera sulla trattativa per il rinnovo del contratto, Kvaratskhelia diventerà protagonista della prossima finestra di mercato estiva. Sulle sue tracce ci sono Barcellona e PSG, ma attenzione anche all’Italia.

Infatti, dalla Serie A spunta l’interesse della Juventus: Cristiano Giuntoli starebbe sondando la pista per portare a Torino Kvaratskhelia. La notizia dell’ultim’ora sconvolge l’ambiente azzurro e preoccupa i tifosi che non apprezzerebbero questo trasferimento. Uno degli ultimi a passare dal Napoli alla Juve è stato Higuain. Una ferita ancora aperta e difficile da rimarginare.

“Kvaratskhelia alla Juventus”: l’annuncio di Valter De Maggio

Prima di firmare per il Napoli, l’attaccante classe 2001 è stato attenzionato anche dalla Juventus. Del suo talento se ne parlava eccome negli uffici bianconeri. Giuntoli, però, è stato più lesto e più furbo a sfruttare la svalutazione del cartellino e il passaggio di Kvara in Georgia, alla Dinamo Batumi, acquistandolo poi per soli 10 milioni di euro.

La Juventus sarebbe nuovamente interessata a Kvaratskhelia. O meglio, il direttore sportivo. Infatti, come rivelato da Valter De Maggio a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Giuntoli vuole Kvaratskhelia alla Juve“.

Il giornalista lancia questa bomba di mercato che potrebbe scatenare uno scenario imprevedibile fino ad oggi. In fase di negoziazione del contratto del georgiano, il passaggio alla Juve potrebbe essere anche tema di confronto tra le parti. De Laurentiis potrebbe chiedere di inserire una clausola ad hoc molto alta per i club di Serie A, in modo da evitare il trasferimento di Kvara al club bianconero. Insomma, il presidente farà chiaramente di tutto per non rinforzare una rivale e concorrente del campionato.

E in effetti, secondo quanto riportato subito dal giornalista Kakha Dgebuadze ci sono poche possibilità che il giocatore passi ad una rivale italiana. “Non c’è modo che Kvaratskhelia vada alla Juventus. Jugeli (agente del calciatore ndr) me l’ha detto l’anno scorso – svela il giornalista georgiano sul suo profilo X – Kvara non giocherà mai per nessun club italiano. Sono abbastanza sicuro che capisca perfettamente quali sono le linee rosse che esistono e sono sicuro che non farà mai un passo che distruggerà l’amore e il sostegno che i napoletani gli hanno dato”.