Rinnovo Kvara, spunta una clausola “alla Osimhen”: novità cruciali

Spuntano novità determinanti per il rinnovo di Kvara: le ultime riportano di una potenziale clausola rescissoria “alla Osimhen”

Ha ritrovato il gol, forse non del tutto il sorriso. Khvicha Kvaratskhelia si è ripresentato dal dischetto contro l’Empoli, dopo l’errore in Champions League contro il Milan nell’anno dello scudetto. Ci vuole coraggio, specie dopo una serie di settimane non facilissime per il georgiano. Su di lui, grava il peso delle aspettative e delle responsabilità per le capacità che ha.

I tifosi gli chiedono sempre di più, nonostante un avvio di stagione importante. Resta pur sempre il capocannoniere del Napoli con 4 gol, ma le prestazioni non sono state tutte pienamente convincenti. Anche contro l’Empoli, prima di calciare dagli 11 metri, era stato in ombra, molto opaco. Qualcuno lo ha attribuito all’ormai nota vicenda rinnovo, qualcun altro all’atteggiamento degli arbitri nei suoi confronti.

Kvara, ancora ostacoli per il rinnovo: spunta una clausola

Quel che è certo, è che Kvara vuole rispondere sul campo e domenica scorsa l’ha fatto con il gol che ha regalato i 3 punti. Il Napoli è in testa alla classifica anche grazie al suo contributo al gol, nonostante una montagna russa in termini puramente specifici di prestazioni. Sullo sfondo, però, la questione prolungamento contrattuale resta assolutamente un tema fin troppo caldo.

Il 77 è legato agli azzurri da un accordo fino al 2027, con il club che vorrebbe allungare fino al 2029. Su questo aspetto, pochi dubbi. Anche da parte del giocatore e dell’entourage massima disponibilità. Decisamente più complesso l’aspetto economico. Ora Kvara percepisce 1.5 milioni di euro, con il Napoli che è intenzionato a portarlo a 6 tra parte fissa e bonus.

L’agente, Mamuka Jugeli, però, vorrebbe arrivare addirittura a 8 milioni, rendendo il suo assistito il più pagato di tutta la squadra. Ma il presidente De Laurentiis vuole arrivare ad una cifra così alta. Nelle scorse ore ha dichiarato: “Se non vorrà rinnovare ce ne faremo una ragione”. Segnale inequivocabile che, in caso di mancato accordo, Kvaratskhelia rischia di rimanere fino a fine stagione con questo stipendio, per poi valutare eventuali uscite.

Una situazione che non favorirebbe nessuno ed ecco perché le parti dovranno lavorare per venirsi incontro. Il Napoli potrebbe arrivare ad offrire anche 6 milioni netti, inserendo, secondo quanto riferito dal Mattino, una clausola rescissoria “alla Osimhen“. Vale a dire un tetto da 120 milioni di euro necessari, dalla prossima estate, per strappare via il giocatore dal club partenopeo.

Dirigenza ed entourage potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni. Già da settimane vi riportiamo che le date indicate sono quelle tra il 29 ottobre ed il 10 novembre, quando il Napoli sarà in trasferta a Milano. Ma Il Mattino non esclude che Jugeli potrebbe farsi trovare a Napoli già nei prossimi giorni, prima del Lecce, per trovare un accordo in fretta. Non resta che attendere.