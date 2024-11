Rinnovo Kvara, interviene De Laurentiis: la decisione per il prossimo incontro con l’agente

Per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia spuntano ulteriori novità: Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di intervenire personalmente nella trattativa

Una partita dentro e fuori dal campo. Quella di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli ha preso questa piega negli ultimi mesi. Dalla scorsa estate, quando l’agente del giocatore ha espresso la volontà di lasciare i partenopei, si sono susseguiti una serie di eventi che ci hanno portato alla fine di questo 2024. Nel mezzo l’arrivo di Antonio Conte che ha convinto il georgiano a rimanere, un’offerta del Paris Saint Germain rispedita al mittente e una serie di colloqui tra Mamuka Jugeli ed il d.s. Giovanni Manna.

L’ultimo, diverse settimane fa, quando il Napoli era di trasferta a San Siro per la partita contro il Milan. In quella occasione è trapelato ottimismo, ma le parti non hanno ancora trovato un accordo. C’è distanza, soprattutto per l’ingaggio e la presenza di una clausola rescissoria chiesta dall’entourage del giocatore. Sullo sfondo, l’ombra pesante del Barcellona, che sembra sempre più interessato al 77 azzurro.

Rinnovo Kvara, scende in campo De Laurentiis: la scelta

Il club offrirebbe 5 milioni di euro più bonus, che porterebbero lo stipendio di Kvara a 6 milioni. L’entourage del calciatore ne chiede 8, superando il tetto massimo impostato dalla società. Mamuka Jugeli avrebbe anche esplicitamente richiesto l’inserimento di una clausola pari ad 80 milioni di euro, ma la società non è affatto convinta di una cifra così bassa e punterebbe al rialzo, per arrivare al meno a tre cifre.

Secondo l’edizione odierna del Mattino, dunque, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di voler scendere in campo personalmente nella trattativa. Nel prossimo incontro con l’agente di Kvara vuole esserci anche lui a trattare. Bisogna trovare una soluzione, una volta e per tutte, e capire le reali intenzioni del procuratore e del suo assistito. Solamente in questo modo si capirà se si potrà trovare un punto in comune tra domanda e offerta e procedere così in maniera più ufficiale verso la fumata bianca.

Non è ancora fissata alcuna data per un prossimo incontro, ora si dovrà pensare solamente al campo, dato che il Napoli è atteso da 7 partite cruciali per comprendere il futuro di questa stagione. Se si riuscirà ad arrivare con un bottino positivo alla fine del 2024, si potrà pensare di continuare a combattere per lo scudetto fino a maggio e magari affrontare il discorso rinnovo di Kvara con più leggerezza.