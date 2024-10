News SSC Napoli | Lukaku batte Osimhen, Cavani e Higuain: il dato incorona Big Rom

Spunta un dato molto interessante relativo alle prime presenze di Romelu Lukaku con la maglia del Napoli: battuti anche Victor Osimhen, Edinson Cavani e Gonzalo Higuain.

Momento particolarmente positivo per il Napoli che, alla settima giornata del campionato di Serie A, si ritrova al primo posto, staccando per ora tutte le altre pretendenti alla vetta. L’imperativo imposto, però, da Antonio Conte è quello di non montarsi la testa, restando con i piedi piantati bene per terra, per evitare di farsi prendere da eccessivi e potenzialmente dannosi entusiasmi. Questo inizio di stagione non può che far sognare i tifosi del Napoli, che frattanto sperano di potersi togliere nuovamente delle soddisfazione dopo un’annata disastrosa come quella della scorsa stagione.

Tra i trascinatori di questo nuovo Napoli, messo in sesto dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale, c’è sicuramente Romelu Lukaku: l’attaccante belga non è ancora al top della forma, ma ha fatto registrare dati comunque interessanti, così come sottolineato dall’edizione online de Il Corriere dello Sport. Big Rom è riuscito a superare, addirittura, tre big della storia recente della SSC Napoli come Victor Osimhen, Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. Un segnale che, unito alla volontà del calciatore di mettersi quanto prima al 100% dal punto di vista fisico, così come dimostrato dalla mancata trasferta in Belgio con la sua Nazionale, fa sperare sia i tifosi che Antonio Conte stesso in margini di miglioramento ancora ampi.

Statistiche SSC Napoli, Lukaku da impazzire: il dato non lascia dubbi

Romelu Lukaku, attaccante su cui Conte ha voluto puntare per la rinascita e la ricostruzione del Napoli, è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione in casa azzurra.

A dimostrarlo sono i numeri fatti registrare in queste primissime uscite con la maglia azzurra: con 7 partecipazioni attive articolate in 3 reti e 4 assist, Big Rom è il giocatore che ha preso parte a più azioni-gol nelle sue prime cinque presenze con la maglia azzurra in Serie A da quando il campionato è tornato a 20 squadre (ossia, dal 2004 – 2005). Un dato che lo mette al di sopra tanti bomber eccellenti della storia recente azzurra: il suo avvio è stato infatti migliore di quello di attaccanti del calibro di Cavani, Higuain, Osimhen e anche dello stesso Kvara.

In classifica – sottolinea l’edizione online de Il Corriere dello Sport – Khvicha e il Matador occupano il secondo posto alle sue spalle a quota 5, mentre il Pipita è terzo con Zalayeta, Milik e Allan a 4. In questa speciale lista, Victor Osimhen è addirittura quindicesimo.