“Il club ha gelato il Napoli”, Manna aveva già l’accordo: ora cambia tutto

Brutta notizia per il calciomercato del Napoli: Giovanni Manna aveva già l’accordo con il giocatore, ma il club ha dato una risposta spiazzante

E’ un Napoli particolarmente attivo in prospettiva di gennaio. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, sta lavorando su più fronti per garantire ad Antonio Conte una rosa competitiva fino alla fine della stagione. Mantenere la vetta della classifica in un campionato così equilibrato non sarà affatto facile. Dietro gli azzurri, a distanza di solo 1 punto, si trovano Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio, mentre a -2 c’è la Juventus. Ad inseguire, ma con la possibilità di portarsi a -5 c’è anche il Milan sesto.

Una bagarre clamorosa, che questo finale di 2024 ci racconterà quante squadre comprenderà ancora prima dell’inizio del nuovo anno. Il Napoli punta fortemente ad essere nel gruppone, magari ancora davanti a tutte, ma per farlo serviranno i giusti rinforzi. Ecco perché il d.s. Giovanni Manna sta muovendo già i primi passi in fase di trattative. Questa mattina vi abbiamo riportato del forte interesse per Dorgu, uno dei nomi più in hype intorno agli azzurri. Così come di un clamoroso intreccio tra Osimhen e Zirkzee.

Napoli su Bonny: il Parma gela il Napoli per gennaio

Un altro nome sul quale il club del patron Aurelio De Laurentiis sembrerebbe particolarmente forte, è quello di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante ha già realizzato 4 gol e servito 1 assist in questo avvio di stagione e ha attirato le attenzioni di diversi club, anche italiani. Nonostante il Parma non stia riuscendo a raccogliere quanto prodotto fin qui in campo, il suo bomber sta mantenendo un livello alto e in prospettiva potrebbe chiudere addirittura con 12 gol complessivi se mantenesse questa media.

Il Parma è consapevole dell’importanza del calciatore, che, a detta del Mattino, avrebbe anche già raggiunto un accordo verbale con il d.s. Manna. I ducali, però, avrebbero gelato il Napoli con un “no” secco alla richiesta di portarlo in azzurro a gennaio. Il francese classe 2003 non si muoverà dall’Emilia, ci sarà bisogno di lui per riuscire ad ottenere la salvezza a fine anno, in un’altra lotta serratissima di questa stagione.

Il Napoli dovrà quindi riprovarci in estate e, magari, a gennaio riuscire a strappare un pre accordo anche con il club gialloblu. Nel frattempo il numero 13 proseguirà la sua stagione e dovrà continuare a dimostrare sul campo di meritarsi la chiamata di una squadra così importante come quella partenopea.