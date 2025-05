Napoli, decisione presa: accadrà in caso di scudetto

Il Napoli si sta giocando lo scudetto in queste ultime due giornate di campionato: presa una decisione importante in caso di trionfo finale

Il Napoli, dopo il pareggio per 2-2 con il Genoa nel match valido per la 36esima giornata do Serie A dello scorso fine settimana, a due giornate dalla fine si ritrova con un solo punto di vantaggio sull’Inter, che da seconda in classifica continua a mettere grande pressione sulle spalle degli azzurri.

La squadra allenata da mister Antonio Conte si è giocata l’unico jolly-pareggio a disposizione, ed ora contro il Parma, domenica alle 20:45, deve vincere per continuare a sognare in grande. In caso di trionfo al termine del campionato, sarà festa grande in città, e a tal proposito, il Napoli ha preso una decisione importante.

Napoli, ecco dove sfilerebbe il pullman con i calciatori: accordo totale con il sindaco Manfredi

Il Napoli ha finalmente deciso dove sfilare con il pullman scoperto, in caso di vittoria del quarto scudetto.

L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato l’accordo tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: