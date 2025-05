Infortunio Lobotka, le condizioni preoccupano: l’ipotesi sul rientro

Le condizioni del centrocampista del Napoli preoccupano lo staff, gli ultimi aggiornamenti sul rientro in campo.

L’infortunio di Stanislav Lobotka preoccupa l’ambiente partenopeo. A sole due gare dal termine della stagione l’assenza del pilastro del centrocampo potrebbe creare una crepa pericolosa all’interno della rosa di Antonio Conte.

D’altronde 32 presenze solo in campionato testimoniano l’imprescindibilità dello slovacco e i problemi accusati alla caviglia non trasmettono di certo serenità in casa Napoli. Il comunicato del club è stato chiaro, il centrocampista ha subito un forte trauma distorsivo che lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti della sfida contro il Genoa.

Lobotka, stagione finita? L’analisi

Adesso, però, tutti si chiedono quali potrebbero essere i tempi di recupero in vista di due partite fondamentali in chiave scudetto. Il Corriere del Mezzogiorno prova a fare il punto della situazione, constatando però che la stagione di Lobotka potrebbe essere già finita.

“Lobotka contro il Genoa ha patito il riacutizzarsi della distorsione alla caviglia destra, ieri evidenziata anche dagli esami strumentali. Ha probabilmente finito il campionato, è difficile che possa dare il suo contributo contro il Parma e il Cagliari. Conte vuole un Napoli autorevole, che se dovesse andare in vantaggio, vada a caccia del raddoppio,l’ha detto anche più volte alla squadra domenica durante la partita”, ha scritto il quotidiano.