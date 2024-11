“Ad un passo dall’accordo”: arriva il primo rinforzo per Conte

Il Napoli sarebbe molto vicino al suo primo rinforzo di mercato di gennaio: il colpo preparato da Manna accontenterebbe in pieno le richieste di Conte

Una rosa profonda, che combatta fino all’ultimo respiro e percorrendo più chilometri possibili andando oltre alla stanchezza. Questo pretende Antonio Conte dalla sua squadra, fino alla fine della stagione. Lo ha imposto come dogma della sua carriera di allenatore ovunque è andato e per questo, soprattutto nei campionati, è stato un vincente. In Italia sa come si fa e spera di riuscire ad ottenere il bottino pieno con il Napoli già alla prima stagione.

E’ consapevole che il primo obiettivo non è lo scudetto, lo ha ribadito più volte anche alla stampa, ma essere primi a novembre dopo 3 soste nazionali ti fa ben sperare per il futuro. Il lavoro da fare è ancora tantissimo, specie perché lo scorso anno gli azzurri sono arrivati decimi e c’è da ricostruire anche a livello mentale una squadra che aveva perso tutte le certezze. Questi mesi sono serviti a questo, ma per arrivare a vincere il quarto titolo della propria storia, non basterà dimostrarlo solamente fino a novembre.

Napoli ad un passo da Dorgu: Conte trova il suo pupillo

Per riuscire a mantenere un livello così alto, servirà una squadra sempre sul pezzo e all’altezza. La qualità dei giocatori deve essere alzata costantemente, fino a trovare il giusto equilibrio. Ecco perché tra gli obiettivi di Antonio Conte ci sarebbe Patrick Dorgu, esterno del Lecce che sta disputando fin qui una buona stagione. Lo si è visto anche dopo la sfida tra il Napoli e i gialloblu al Maradona, con delle parole sussurrate all’orecchio del giocatore da parte del tecnico.

Secondo quanto riferito quest’oggi dal Mattino: “Sembra davvero ad un passo l’accordo con il Lecce per il 20enne gioiellino danese. Talento polivalente sulla fascia sinistra e pallino di Conte. Difficile che il Napoli lo lasci in Puglia a gennaio, dovesse davvero arrivare”. Un’accelerata importante, che potrebbe seriamente portare il classe 2004 in azzurro. Per lui già 2 gol in questo inizio di stagione e prestazioni sempre più convincenti.

La sua duttilità, che lo porta a percorrere tutta la fascia, sapendo sia difendere, ma anche attaccare, lo rende il perfetto prototipo di profilo che cerca Conte. Sia che voglia mantenere questo sistema di gioco, sia che decida di voler tornare alla difesa a 3. Il Lecce lo valuta circa 15 milioni di euro, ma le parti non si sono ancora sedute a trattare in maniera definitiva. Le prossime settimane saranno cruciali in tal senso, dato anche l’avvicinarsi dell’apertura del mercato invernale.