Calciomercato Napoli, spunta un 2002 tra gli obiettivi di Manna: può arrivare a gennaio

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su un talento classe 2002 che potrebbe diventare un rinforzo degli azzurri già a Gennaio: di chi si tratta

Giovanni Manna sta lavorando per rinforzare il Napoli già nel mercato di gennaio. Il direttore sportivo degli azzurri vuole accontentare le richieste di Antonio Conte e mettergli a disposizione la miglior rosa possibile per risultare competitivo fino alla fine dell’anno. In un campionato così equilibrato servirà mantenere altissima la concentrazione, il livello in campo e la freschezza fisica.

Per questo il dirigente partenopeo si starebbe già guardando intorno da tempo, valutando tutti i profili possibili per migliorare anche la panchina del Napoli. Avere a disposizione una squadra profonda è uno dei “segreti” per riuscire a rimanere competitivi il più possibile durante una stagione così lunga, anche se priva di coppe europee per gli azzurri.

Napoli, idea Kenneth Taylor: le informazioni sul giocatore

Secondo quanto riferito quest’oggi dal Mattino, il Napoli avrebbe preso in considerazione Kenneth Taylor come possibile rinforzo invernale. Giovanni Manna e gli scout del Napoli avrebbero visionato il giocatore attualmente in forze nell’Ajax e lo potrebbero mostrare anche ad Antonio Conte, che ne valuterà poi l’effettiva utilità all’interno della sua rosa per i prossimi mesi.

Centrale di centrocampo classe 2002, l’olandese ha già segnato 6 gol e fornito 4 assist nelle ben 21 partite disputate da inizio stagione. Numeri molto importanti per un calciatore del suo ruolo, che hanno sicuramente attirato le attenzioni del Napoli. Il suo valore di mercato è di 15 milioni di euro, ma il contratto che lo lega ai Lancieri fino al 2027 potrebbe portare ad una lievitazione del suo prezzo.

Al momento resta solamente un’idea da parte del direttore sportivo Manna e dei suoi collaboratori, ma potrà essere approfondita nelle prossime settimane. Intanto Conte continua a lavorare con la squadra a sua disposizione con l’obiettivo di arrivare all’apertura del mercato di gennaio, ancora in testa alla classifica.