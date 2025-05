Sudakov-Napoli, gli azzurri hanno un obiettivo chiaro: le parole dell’ex Shakhtar

Il trequartista ucraino ha una caratteristica speciale, il Napoli ne è rimasto colpito.

La trattativa tra la dirigenza del Napoli e Georgiy Sudakov è ormai in fase avanzata. Il club azzurro ha scelto il trequartista come rinforzo per la prossima stagione. A tal proposito l’ex vice amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio.

Secondo l’allenatore Dusakov, che attende la finale di Coppa di Ucraina contro la Dinamo Kiev, sarebbe ben contento di trasferirsi al Napoli a fine stagione.

“In questo momento lui è totalmente concentrato sulla finale. Le ultime due giornate di campionato non le ha giocate, anche per recuperare da un piccolo fastidio fisico: l’idea era tenerlo fresco per questa partita. Come ti dicevo, vincere la Coppa significa Europa League, altrimenti si passa per gli spareggi. Anche questi aspetti possono influenzare il mercato. Sia lui sia il suo entourage si sono detti disponibili alla trattativa. Lui è motivato, stimolato, e sarebbe felicissimo di andare a Napoli”, ha dichiarato Nicolini.

Sudakov ha una caratteristica fondamentale: ecco quale

Come evidenziato dall’ex vice amministratore delegato del club ucraino la situazione è piuttosto favorevole sia per il giocatore che per il Napoli, che ha puntato Sudakov per un motivo in particolare.