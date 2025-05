“Conte alla Al Pacino”, retroscena incredibile da Castel Volturno

Il Napoli, con un solo punto di vantaggio sull’Inter seconda in classifica: il discorso di Conte alla squadra è stato da brividi

Dopo aver vinto quattro gare consecutive, il Napoli ha interrotto la propria cavalcata verso lo scudetto con il pareggio per 2-2 nella sfida al Genoa, allenato dall’ex interista Patrick Vieira, nel match valido per la 36esima giornata do Serie A.

Visto anche il successo dell’Inter in trasferta a Torino, gli azzurri adesso hanno un solo un punto di vantaggio sui nerazzurri. La squadra di Antonio Conte si è giocata l’unico jolly a disposizione, ed ora, contro il Parma in trasferta è vietato sbagliare. Il mister leccese ha già caricato il gruppo squadra con un discorso da brividi.

Verso Parma-Napoli, Conte come Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”

Antonio Conte sa bene come rianimare il proprio gruppo dopo un passo falso. L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato i retroscena di un discorso alla squadra tenuto dal tecnico leccese nella giornata di ieri, in quel di Castel Volturno

Questo quanto riportato dal quotidiano:

“C’è chi giura che il discorso di Conte ha ricordato molto quello di Al Pacino nel celebre cult movie «Ogni maledetta domenica». Un monologo che è diventato leggenda da parte del premio oscar diretto da Oliver Stone”. “Facile immaginare che il tecnico abbia ricordato alla squadra che se é arrivata in vetta e ci è rimasta cosi a lungo lo ha fatto grazie alle sue forze, alle sue qualità, al carattere mostrato nella capacità di tenere botta anche alle giornate storte ed a quel febbraio nero che sembrava averne pregiudicato il cammino e che gli azzurri invece sono stati capaci di cancellare. Ragionando e giocando di squadra. Di gruppo. Guai a disperdere il lavoro certosino fatto da luglio scorso fino ad oggi”

È cominciata così la settimana cruciale per il Napoli di Antonio Conte. Il mister ha voluto caricare tutti ieri pomeriggio a Castel Volturno, prima di tornare a lavorare sul campo principale del quartier generale azzurro con i proprio calciatori, che rientravano dopo un giorno di riposo. Nella testa di tutti c’è solo un obiettivo: vincere per continuare a crederci.