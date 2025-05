“Affare in fase avanzata”, colpo di scena Napoli: arriva dal Liverpool

Colpo di scena nel mercato del Napoli: sembra molto vicino un super acquisto dal Liverpool, annuncio a sorpresa.

Il calciomercato del Napoli non è ancora iniziato per davvero (visto un campionato ancoraa in corso dove il club si sta giocando lo Scudetto) ma sta già regalando incredibili sorpresa. A prescindere da come finisca questa stagione, infatti, il club sembra avere idee molto ambiziose e le prime trattative avviate lo dimostrano chiaramente.

Vedere accostati al Napoli giocatori come Kevin De Bruyne rende palese la volontà del club di accontentare Antonio Conte, regalandogli una squadra ancora più competitiva. Ma le voci sono tantissime e non si fermano al solo calciatore belga.

Chiesa-Napoli, affare in stato avanzato: la situazione

La Gazzetta dello Sport, infatti, parla di una “campagna inglese” attuata da De Laurentiis che si estende anche a Federico Chiesa. La rosea afferma che la trattativa per lui sarebbe in una fase molto avanzata.

Il Napoli avrebbe infatti già offerto per lui un prestito con diritto di riscatto, con il Liverpool che chiede invece un obbligo. Si tratta, a detta della Gazzetta, di schermaglie che sono però destinate ad una soluzione inevitabile. Il calciatore è infatti entusiasta di un eventuale ritorno in Serie A con un posto da titolare in Champions League e con la prospettiva di riconquistare la maglia della Nazionale.

Anche il contratto da 4,5 milioni all’anno non è un problema. Per questo la rosea ha pochi dubbi nell’affermare come questo affare sia in uno stato ancora più avanzato rispetto a quello per De Bruyne.

Napoli scatenato: arriva anche Chiesa?

Il Napoli sembra quindi davvero non volersi fermare in questo inizio di calciomercato: l’intenzione è quella di regalare ad Antonio Conte colpi di spessore internazionale. Federico Chiesa sarebbe uno di questi.

Dopo il tentativo, piustto blando, a gennaio, ora il club sembra davvero voler fare sul serio per l’esterno italiano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, infatti, la società avrebbe ben pochi dubbi nel ritenerlo un profilo giusto, anche nel caso in cui incredibilmente Conte dovesse dire addio al Napoli.

Le sue caratteristiche sembrano infatti combaciare alla perfezione con quelle degli altri calciatori rosa, in particolare con Matteo Politano. I due formerebbero una coppia di esterni formidabile sulla fascia destra, con l’eventualità di poter giocare anche insieme con Chiesa dirottato sulla sinistra. Insomma, un matrimonio che farebbe bene davvero a tutti.