Rinnovo Kvaratskhelia, rivelate tutte le cifre: novità sull’ultimo incontro

Le ultime sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: ecco tutte le cifre della trattativa e quanto ha offerto il Napoli

Con la finestra dedicata agli incontri internazionali si torna a parlare di Khvicha Kvaratskhelia e del rinnovo con il Napoli. Dopo alcune dichiarazioni forti da parte del club azzurro e del calciatore in estate, alla fine si è trovata la giusta sintonia per andare avanti con la consapevolezza di tornare a trattare per il rinnovo del contratto.

Lo stipendio dell’attaccante georgiano è fermo alla firma avvenuta nel 2022, quando sbarcò da semisconosciuto al Maradona. Nessuno si sarebbe immaginato che sarebbe diventato così determinante per lo Scudetto, giocatore simbolo di un intero Paese e richiesto dai migliori club d’Europa. Da quest’estate è partita la lunga ed estenuante trattativa tra l’entourage e la società, ma stando a quanto riporta Sky Sport, al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta.

Kvaratskhelia punta al rinnovo: la richiesta al Napoli

L’ultimo incontro tra la dirigenza azzurra e il procuratore di Kvaratskhelia sarebbe avvenuto dopo Milan-Napoli, nei primi giorni di novembre, ma in quella circostanza non si è raggiunto alcun accordo sul rinnovo. Manca ancora l’intesa sulla cifra che dovrà percepire il giocatore, mentre dall’estero spingono forte Barcellona e PSG.

Il Napoli ha offerto circa 6 milioni di euro, compresi i bonus; la richiesta dell’agente di Kvara, invece, è di circa otto milioni a stagione. Ed eventuali inserimenti di commissioni per il procuratore rallenterebbero l’affare. Nel frattempo, restano vigili sulla negoziazione anche il club blaugrana e quello parigino. Non è un mistero che già nella passata estate il PSG abbia provato a sondare la pista georgiana, ma ha ricevuto anche un secco no da parte di Aurelio De Laurentiis.

Dopo l’ultimo incontro di circa due settimane fa, l’agente di Kvara e il Napoli non hanno più parlato, ma sarà previsto chiaramente una nuova chiacchierata per definire il tutto, magari anche prima del mercato di gennaio. Il contratto del 77 azzurro è ancora lungo – scadenza fissata al 2027 – ma senza un nuovo accordo sarà difficile pensare che possa rimanere un’altra stagione con lo stesso stipendio. La richiesta dell’entourage, però, appare troppo elevata al momento. Supererebbe anche l’ingaggio di Lukaku e così Kvara diventerebbe il più pagato della rosa. Il Napoli, d’altra parte, non ha fretta e non vuole commettere errori, come accaduto con il rinnovo da dieci milioni per Osimhen.