Barcellona-Kvara, in Spagna esplode la notizia: il georgiano è in prima pagina

Il Barcellona si fionda su Khvicha Kvaratskhelia: il numero 77 azzurro è finito nel mirino del club catalano, spunta la prima pagina.

In queste ore è spuntata la notizia di un interesse forte del Barcellona per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano non ha ancora trovato l’intesa con il Napoli per il rinnovo di contratto, e questo sta portando anche a delle riflessioni da parte dei club interessati. In questi mesi è stato il Paris Saint Germain ad essere maggiormente accostato al Napoli 77 azzurro, con l’entourage del ragazzo che avrebbe gradito di buon grado un trasferimento in Francia a condizioni molto vantaggiose sotto il punto di vista economico.

La richiesta di un adeguamento dell’ingaggio è stata messa sul piatto dall’agente del calciatore già da diverso tempo, ma il Napoli non si è spinto oltre una certa cifra per accontentare il ragazzo, aspetto che ha raffreddato gli animi e portato quasi ad una rottura nel corso della scorsa estate.

Gli animi si sono poi distesi: Giovanni Manna ha incontrato Mamuka Jugeli, agente del calciatore, e da qui ci sono stati tentativi di avvicinamento che, però, non hanno ancora portato ad una quadra definitiva.

Kvara-Barcellona, il georgiano finisce in prima pagina su Sport

E cosi anche in Spagna la voce di un interesse del Barcellona per Kvara è diventata importante, al punto da finire in prima pagina: il quotidiano Sport, infatti, apre oggi con il georgiano e Rafa Leao, entrambi possibili “grandi colpi” per i catalani.

Il Barcellona vorrebbe mettere sul piatto una proposta da 80 milioni di euro, cifra che anche l’entourage del calciatore avrebbe voluto inserire sul contratto sotto forma di clausola rescissoria. Da capire, adesso, se il Napoli avrà intenzione di intavolare la trattativa e lasciare andare il numero 77 azzurro.