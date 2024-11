Colpo di scena Osimhen, ennesimo ribaltone: De Laurentiis attende

La situazione Victor Osimhen è ancora tutta da osservare, il nigeriano sta facendo faville in Turchia e si attendono novità sul suo futuro.

Victor James Osimhen sta vivendo una splendida parentesi al Galatasaray, quasi sempre viene premiato come il migliore in campo. Il centravanti dopo l’infortunio di Icardi ha anche avuto modo di augurargli una pronta guarigione esultando con la sua maglietta e poi con la sua esultanza, l’argentino ex Inter ha ringraziato sugli spalti. Ha trovato un ambiente coeso e ora ne è parte integrante. Una gran mano certamente gli è stata data dal suo vecchio compagno al Napoli, Dries Mertens.

Il giocatore ex Lille e Wolfsburg rimarrà al Galatasaray almeno fino a giugno, come già dichiarato a più riprese da lui stesso. Bisogna capire che succederà per lui, tra Galatasaray e interesse da parte di molti club esteri. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, intanto attende speranzoso di poter monetizzare il più possibile dalla possibile cessione del calciatore classe 98’.

Ultim’ora Sky: il Galatasaray vorrebbe acquistare Victor Osimhen, la situazione

Il club turco sarebbe intenzionato ad acquistare anche a titolo definitivo Victor Osimhen, un calciatore della sua caratura che gli ha permesso di fare un salto di qualità. Non solo in campionato ma anche in Europa, ovviamente tanto dipenderà anche dalla volontà del giocatore che ha dichiarato a più riprese di sognare la Premier League. Il Napoli attende per capire la volontà sia del club che del calciatore anche di proprietà degli azzurri.

Attraverso i social ,il giornalista di Sky DE Florian Plettenberg fa il punto sul rapporto tra

Victor Osimhen ed il Galatasaray.

Ecco le dichiarazioni di quest’ultimo: “Victor Osimhen al momento non sta pensando di andare via nel mercato invernale mentre il Galatasaray sta pensando seriamente di farlo resta anche dopo la sessione di mercato estiva. L’attaccante si è trovato bene ad Istanbul, coi tifosi ed i compagni di squadra: restare in Turchia potrebbe essere un’opzione ma metterla in atto sembra quasi impossibile: prezzo di acquisto in estate di circa 75 milioni.”

I tifosi aspettano comunque il saluto del nigeriano per i suoi sostenitori, dopo aver regalato un sogno a tutta la città si potrebbe arrivare al definitivo addio. Uno dei maggiori artefici dello scudetto che, forse, ha anche subito qualche critica di troppo negli ultimi tempi, roba che succede in tutte le storie d’amore dove ambe le compagini si amano troppo.